A partire dallo scorso 19 aprile, Samira Lui ha debuttato nel ruolo di testimonial della pubblicità del Riso Flora. La showgirl, infatti, è il nuovo volto della comunicazione della società.

Riso Flora pubblicità Samira Lui, continua l’ascesa della conduttrice

Il ruolo di testimonial, per Samira Lui, è senz’altro l’ennesimo capitolo di un periodo lavorativo decisamente molto fortunato. Modella e conduttrice, nel 2017 ha ottenuto il terzo posto a Miss Italia e, quattro anni dopo, ha debuttato come valletta a L’Eredità.

Dopo aver gareggiato a Tale e Quale Show nel 2022, Lui è passata a Mediaset, dove è riuscita ad ottenere una crescente popolarità. Nel 2023 è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip e l’anno seguente ha debuttato come valletta ne La Ruota della Fortuna. Un ruolo, quest’ultimo, che l’ha resa uno dei volti più noti del piccolo schermo soprattutto dalla scorsa estate, quando lo storico game, guidato da Gerry Scotti, ha iniziato a presidiare, con enorme successo, l’access prime time di Canale 5.

Gli spot in rotazione per circa due settimane

La pubblicità di Riso Flora con protagonista Samira Lui dovrebbe rimanere in rotazione ancora per pochi giorni. Salvo cambiamenti imprevisti, la campagna dovrebbe essere trasmessa sulle reti televisive italiane fino al prossimo 2 maggio.

La promozione, ideata e prodotta dalla società Casiraghi greco&, è proposta in due, differenti formati. Quello integrale ha una durata di 30 secondi, mentre le versioni ridotte durano intorno ai 15 secondi.

Il claim dello spot, ripetuto svariate volte durante la pubblicità, è Riso Flora Non scuoce mai!, messo ben in evidenza anche con le grafiche.

Riso Flora pubblicità Samira Lui, la conduttrice si cimenta ai fornelli

La pubblicità di Riso Flora inizia con Samira Lui che torna in casa con una busta di spesa, nella quale spicca, ovviamente, il prodotto sponsorizzato. La conduttrice è mostrata in una serie di attività quotidiane: la preparazione di un pasto veloce, una cena con amici o una serata sul divano per guardare un film. Il tutto è accompagnato dalla voce di Lui, che afferma: “Quando ho poco tempo, c’è Flora. È pronto in 10 minuti e non scuoce mai. Quando lascio troppo la pentola sul fuoco, c’è Flora, che non scuoce mai. Quando voglio una buona insalata di riso o un risotto perfetto che piace sempre a tutti, c’è Flora, che non scuoce mai“.

La comunicazione scelta da Riso Flora, per la pubblicità, è funzionale. D’altronde, si è deciso di puntare tutto sulla praticità del prodotto e sui vantaggi che garantisce al consumatore. A livello narrativo, invece, la ripetizione continua del claim rischia di creare un effetto un po’ stucchevole e, forse, sarebbe stata necessaria una maggiore varietà.