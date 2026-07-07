Su Netflix arriva I’m Not Afraid, miniserie messicana del 2026. Il titolo originale è No tengo miedo ed è ispirato al romanzo Io non ho paura di Niccolò Ammaniti, già portato al cinema nel 2003 da Gabriele Salvatores.

La serie è ambientata nell’estate del 1986, in un villaggio rurale dello stato messicano di Veracruz. Il protagonista è Miguel, un bambino di dieci anni che, durante una giornata apparentemente normale, scopre un segreto terribile nascosto in una fossa: un altro bambino, Felipe, tenuto prigioniero lontano da tutti.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv I’m Not Afraid

I’m Not Afraid è diretta da Ernesto Contreras, Alba Gil e Alex Zuno. La serie è una produzione messicana Netflix e propone una nuova trasposizione del romanzo di Niccolò Ammaniti, spostando l’azione dall’Italia meridionale al Messico degli anni Ottanta.

La storia mantiene il cuore del libro: lo sguardo innocente di un bambino che scopre, poco alla volta, la crudeltà e le contraddizioni del mondo degli adulti.

Nel cast principale figurano Luis Alberti, Fátima Molina, Humberto Busto, Nora Huerta, Yoshira Escárrega, Cosmo González Muñoz, Aldo Emiliano Navarro, Yago Andreu, Regina Arroyo e Mauro Guzmán.

Miguel vive in una comunità povera e isolata, dove tutti sembrano conoscersi. Quando incontra Felipe, inizialmente pensa che il bambino sia un fantasma. La paura lascia presto spazio alla curiosità e poi a una vera amicizia segreta.

Ma Miguel capisce rapidamente che Felipe non è nascosto lì per caso. È stato rapito e i responsabili potrebbero essere persone molto vicine a lui, adulti che fino a quel momento aveva considerato affidabili.

Dove è stata girata I’m Not Afraid?

I’m Not Afraid è stata girata in Messico, soprattutto nello stato di Veracruz.

Le riprese hanno coinvolto in particolare le aree di Emiliano Zapata e Teocelo, località scelte per i paesaggi rurali, le coltivazioni, le strade di campagna e l’atmosfera isolata richiesta dalla storia.

La serie è ambientata nel 1986, durante un’estate calda e difficile. Il contesto rurale non è soltanto uno sfondo: il villaggio diventa una sorta di mondo chiuso, dove i bambini giocano liberamente nei campi ma gli adulti nascondono segreti molto più grandi di loro.

I boschi, le distese agricole e le case della comunità contribuiscono a costruire un’atmosfera sospesa. Tutto sembra tranquillo, ma sotto la superficie cresce un senso di pericolo che Miguel avverte prima di tutti.

Trama della serie tv I’m Not Afraid

La trama di I’m Not Afraid segue Miguel, bambino di dieci anni che vive con la sua famiglia in un piccolo villaggio rurale di Veracruz.

L’estate del 1986 sembra iniziare come tante altre. Miguel passa le giornate con gli amici, corre nei campi, affronta piccole sfide e cerca di dimostrare di non avere paura. Ma una scoperta improvvisa cambia ogni cosa.

Durante una delle sue esplorazioni, Miguel trova una fossa nascosta. Sul fondo c’è Felipe, un bambino pallido, impaurito e convinto di essere morto. Miguel non capisce subito cosa stia accadendo, ma torna da lui e prova ad aiutarlo.

Tra i due nasce un legame segreto. Miguel porta acqua, cibo e parole rassicuranti a Felipe, mentre cerca di capire chi lo tenga prigioniero e perché nessuno sembri sapere della sua esistenza.

La situazione diventa sempre più inquietante quando Miguel inizia a collegare la fossa ad alcuni adulti del villaggio. Persone che conosce da sempre, compresi uomini vicini alla sua famiglia, sembrano nascondere la verità.

Miguel deve quindi scegliere se restare in silenzio per proteggere sé stesso e i suoi cari oppure affrontare una realtà troppo grande per un bambino della sua età. La serie racconta il passaggio dall’infanzia alla perdita dell’innocenza, attraverso un mistero fatto di povertà, paura, ricatti e segreti familiari.

Spoiler finale

Il finale di I’m Not Afraid non è ancora disponibile, perché la miniserie debutta su Netflix l’8 luglio 2026.

Le anticipazioni ufficiali confermano che Miguel scoprirà progressivamente chi ha rapito Felipe e perché il bambino viene tenuto nascosto. La parte conclusiva dovrebbe concentrarsi sulla sua scelta più difficile: decidere se denunciare gli adulti coinvolti, mettendo a rischio la propria famiglia e l’intera comunità.

Essendo tratta da Io non ho paura di Niccolò Ammaniti, la serie parte da una storia nota, ma non è escluso che l’adattamento messicano introduca modifiche rispetto al romanzo e al film italiano del 2003.

Cast completo della serie tv I’m Not Afraid

Luis Alberti : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Fátima Molina : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Humberto Busto : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Nora Huerta : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Yoshira Escárrega : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Cosmo González Muñoz : Miguel

: Miguel Aldo Emiliano Navarro : Felipe

: Felipe Yago Andreu : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Regina Arroyo : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Mauro Guzmán : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Fernando Cuautle : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Leidi Gutiérrez : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Fernando Bonilla : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Mayra Hermosillo: ruolo non specificato

Dove vedere I’m Not Afraid in streaming

I’m Not Afraid è disponibile in streaming su Netflix da mercoledì 8 luglio 2026.

La prima stagione è una miniserie composta da otto episodi. È consigliata a chi cerca un dramma di formazione con suspense, segreti di paese, rapimenti e una storia vista attraverso gli occhi di un bambino.