Le Scene di Casinò più Iconiche nella Storia della Televisione Italiana e Internazionale

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Il casinò funziona in TV meglio di quasi ogni altra scenografia: bastano un tavolo verde e due sguardi per raccontare rischio e inganno senza una parola. In Italia questo legame non nasce a Hollywood, ma su una collina della Riviera Ligure. Ecco le scene di casinò, italiane e internazionali, che hanno lasciato il segno.

Il Casinò di Sanremo, la culla dimenticata dello spettacolo italiano

Prima di diventare sinonimo di musica, Sanremo era sinonimo di gioco. Il Casinò Municipale aprì nel gennaio 1905 e per decenni ospitò l’aristocrazia europea in fuga dall’inverno del nord. Tra gli habitué c’era anche Re Faruk d’Egitto, che una sera si presentò al tavolo con tre re in mano e si autoproclamò il quarto, senza che nessuno osasse contestarlo. Fu proprio in quelle sale, il 29 gennaio 1951, che nacque il Festival della Canzone Italiana, rimasto al Casinò fino al 1976. Una mostra allestita per i centoventi anni della struttura ha raccontato quella storia con fotografie e cimeli originali, come ha documentato la Rai in un servizio dedicato all’anniversario. Il casinò come scenografia, insomma, nasce qui, molto prima che Hollywood se ne appropriasse.

Casino Royale, l’eleganza del rischio secondo James Bond

Nel 2006 arriva Casino Royale, e con Daniel Craig il tavolo verde smette di essere solo sfondo. La partita di poker alle Bahamas dura pochi minuti di film e sembra un’eternità: niente musica, solo sguardi e fiches che si spostano piano. Bond capisce di aver perso prima ancora di vedere le carte dell’avversario. Il film torna nei palinsesti italiani quasi ogni anno, e quella scena resta la più citata di tutta la saga.

Ocean’s Eleven, il colpo che ha reinventato Las Vegas in TV

Steven Soderbergh gira nel 2001 il remake di Ocean’s Eleven e ribalta la prospettiva: il casinò non è più il luogo dove si perde, ma quello da conquistare con un piano perfetto. Danny Ocean non si affida alla fortuna al tavolo, punta sulla precisione contro tre casinò dello stesso proprietario. Le sale del Bellagio, riprese con luce calda e inquadrature ampie, sono diventate un’immagine che cinema e pubblicità hanno copiato per anni.

Dal tavolo verde allo schermo, la nuova vita del gioco digitale

L’estetica del casinò, negli ultimi anni, ha lasciato le sale fisiche per finire dentro lo smartphone. Chi vuole quell’atmosfera senza uscire di casa si affida spesso a piattaforme che ricreano roulette e slot in versione digitale: tra le proposte più consultate ci sono i siti di slot online italiani, che riprendono grafiche e suoni ispirati proprio ai casinò raccontati dal cinema. Il passaggio dal set alla app non ha spento il fascino della scenografia. Lo ha solo spostato di schermo.

I quiz show italiani e quella scenografia da casa da gioco

Anche la TV generalista italiana ha rubato quel linguaggio. La ghigliottina finale de L’Eredità e le luci basse dello studio ricordano più un tavolo da gioco che un normale quiz. Il conto alla rovescia e il suono metallico delle monete virtuali fanno lo stesso lavoro delle fiches: creano attesa dove, in teoria, basterebbe una domanda di cultura generale. Non è un caso che questi format restino tra i più longevi del palinsesto Rai.

La finzione seriale, tensione e inganno tra le carte

Le serie usano il casinò per lo stesso motivo dei film: al tavolo nessuno può fingere per troppo tempo. Bluff e tradimenti trovano lì una cornice naturale, perché la posta in palio rende ogni gesto leggibile. Una sola partita, ben scritta, vale settimane di intrighi raccontati altrove. Gli sceneggiatori lo sanno, e per questo continuano a tornarci.

Il Teatro del Casinò di Sanremo torna protagonista nel 2027

Il legame tra Sanremo e il suo Casinò non si è mai davvero rotto. Il 18 dicembre 2026 la finale di Sarà Sanremo, l’appuntamento che seleziona i giovani artisti in gara al Festival, si terrà proprio nel Teatro del Casinò della città, con Stefano De Martino alla conduzione. Settantacinque anni dopo la prima edizione, il cerchio si chiude nello stesso salone.

Il casinò funziona in TV perché non ha bisogno di spiegazioni: chi guarda capisce subito cosa è in palio. Difficile dire lo stesso di molte scenografie più moderne, costruite a tavolino per sembrare autentiche, e che finiscono per sembrare, appunto, costruite a tavolino.