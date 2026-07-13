La nuova settimana, quella dal 13 al 17 luglio, di Far Away si annuncia ricca di scelte dolorose, ricatti familiari e nuovi pericoli. La soap turca, in onda su Canale 5 alle 14:45 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire il difficile rapporto tra Alya e Cihan e le lotte interne alla famiglia Albora.

Gli episodi porteranno al centro della scena la partenza mancata di Alya, il ricatto di Ecmel a Şahin, il confronto tra Cihan e Mine, il tentativo di fuga dall’ospedale e la dolorosa decisione di Zerrin di accettare il matrimonio con Sedat.

Far Away 13-17 luglio 2026 – lunedì 13 luglio 2026

La settimana si apre con Alya pronta a lasciare il Paese. La donna si trova in aeroporto insieme al piccolo Deniz e sembra determinata a partire per New York per costruire una nuova vita lontano dagli Albora.

Al controllo passaporti, però, Alya si ferma. Cihan, che l’ha seguita fin dentro l’aeroporto, non interviene e lascia che sia lei a scegliere liberamente. Il silenzio dell’uomo rende quel momento ancora più intenso.

Far Away, trama martedì 14 luglio 2026

Şahin raggiunge Ecmel in ospedale e gli chiede di impedire il matrimonio tra Zerrin e Sedat. Il padre accetta di aiutarlo, ma pone condizioni durissime.

Ecmel pretende che Zerrin non incontri mai più Kaya e chiede a Şahin di aiutarlo a fuggire dall’ospedale. Il giovane si ritrova così davanti a una scelta capace di cambiare il destino di tutta la famiglia.

Far Away 13-17 luglio 2026 – mercoledì 15 luglio 2026

Cihan vuole capire perché Mine stia cercando di avvicinarsi ad Alya e decide di affrontarla. L’uomo teme che dietro il suo comportamento si nasconda un nuovo piano destinato a creare problemi.

Il confronto diventa presto durissimo. Mine accusa Cihan di averle sempre mentito e gli rinfaccia tutte le promesse non mantenute, riaprendo ferite che sembravano ormai impossibili da sanare.

Far Away, trama giovedì 16 luglio 2026

Ecmel mette in atto il piano per fuggire dall’ospedale con l’aiuto di Şahin. Il giovane sa di rischiare conseguenze gravissime, ma spera che il gesto possa salvare Zerrin dal matrimonio con Sedat.

Nare, però, scopre ciò che sta accadendo e decide di intervenire. Per impedire che Şahin venga coinvolto in un crimine, avvisa la gendarmeria e manda in fumo il tentativo di fuga.

Far Away 13-17 luglio 2026 – venerdì 17 luglio 2026

Zerrin racconta a Nare la verità: Şahin ha aiutato il padre soltanto per cercare di salvarla dalle nozze con Sedat. La scoperta rende ancora più dolorosa la decisione che la giovane ha preso.

Nonostante i sentimenti per Kaya e il sacrificio di Şahin, Zerrin sceglie infatti di accettare il matrimonio con Sedat. La sua scelta rischia di spezzare definitivamente gli equilibri tra le famiglie.

Dove vedere Far Away

Far Away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.