Si intitola The Paper ed è la nuova serie tv in onda, su Sky, il 26 gennaio. Il titolo, appartenente al genere mockumentary, è proposto, in una vera e propria maratona, su Sky Serie.

The Paper, la programmazione tv italiana

The Paper è una sitcom prodotta da Greg Daniels e Michael Koman, ovvero gli stessi che hanno firmato l’enorme successo The Office, di cui la serie al via oggi in Italia è uno spin off.

La prima stagione è composta da dieci appuntamenti dalla durata di mezz’ora ciascuno. Sky Serie li propone tutti insieme, dalle ore 20:00 fino alle 01:00. In Italia, la serie è molto attesa soprattutto per la partecipazione, nel cast, di Sabrina Impacciatore, nota a livello internazionale per la partecipazione a The White Lotus.

La serie, già rinnovata per una seconda stagione, ha molti registi, fra cui Greg Daniels, Ken Kwapis, Yana Gorskaya, Paul Lieberstein e Tazbah Chavez.

The Paper, la trama

Nel corso di The Paper, la troupe che aveva seguito le avventure della cartiera Dunder Mifflin decide, questa volta, di testimoniare il lavoro quotidiano di una redazione giornalistica in crisi. Essa lavora per un giornale locale del Midwest che rischia il fallimento. Per evitarlo, il nuovo direttore ha proposto una soluzione quasi disperata: puntare su una squadra di reporter volontari. Tutti loro sono innamorati del giornalismo, ma la loro coesistenza nella redazione crea non pochi dissidi, fra temi seri e momenti grotteschi.

Le dinamiche fra i protagonisti

A guidare il gruppo c’è il direttore Ned Sampson, ex imprenditore impiegato nella vendita della carta igienica e che sogna di riuscire a riportare il giornale ai fasti del passato mediante il buon giornalismo. Non accetta tale visione Esmeralda Grand (Sabrina Impacciatore), convinta che, invece, la crescita del quotidiano passi attraverso gli articoli acchiappa-click.

Da segnalare la presenza di Oscar Martinez (interpretato da Oscar Nunez), già nel cast di The Office e che, dopo l’esperienza alla Dunder Mifflin, ha deciso di entrare a lavorare nella redazione del giornale. A causa della sua vecchia esperienza è contrario alla presenza della troupe all’interno del loro luogo di lavoro.

The Paper, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante The Paper, visibile anche in streaming su Now TV e Sky Go.