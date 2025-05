Giovedì 8 maggio si svolgono le semifinali di ritorno di Europa League e di Conference League. Il tifo e le speranze italiane sono incentrate sulla Fiorentina, unico team italiano a scendere in campo nella giornata odierna.

Conference League semifinali ritorno, la Fiorentina a caccia dell’impresa

La Fiorentina, team allenato da Raffaele Palladino, è chiamato all’impresa durante la partita della semifinale di ritorno di Conference League. I Viola, infatti, per raggiungere la finale della coppa devono necessariamente riuscire a sconfiggere il Betis Sevilla.

L’andata, disputata lo scorso 1° maggio, è terminata con la vittoria per due a uno degli spagnoli, che hanno dimostrato, almeno nei 90 minuti, di essere un team molto insidioso, soprattutto nella fase offensiva.

La Fiorentina, in caso di passaggio del turno, si qualificherebbe alla finale del torneo per il terzo anno consecutivo. Nelle due finali precedenti, i nostri portacolori hanno sempre perso: nel 2023 sono capitolati due a uno contro il West Ham, mentre nel 2024 si sono arresi con il risultato di uno a zero contro l’Olympiacos.

Conference League semifinali ritorno, dove vedere Fiorentina-Betis Sevilla

La Fiorentina, nelle semifinali di ritorno di Conference League, è chiamata a ribaltare il risultato dell’andata. Per riuscire a passare il turno, i calciatori guidati da Palladino devono necessariamente riuscire a vincere con almeno due gol di scarto.

Il fischio di inizio di Fiorentina-Betis Sevilla è atteso alle ore 21:00. Così come accaduto già la scorsa settimana, il faccia a faccia è proposto in diretta e in chiaro sulla rete del digitale terrestre TV8. Il pre-partita, condotto dal giornalista Mario Giunta, prende il via alle 20:30 circa. L’incontro è visibile anche su Sky Sport Uno (canale 201). In entrambe le emittenti, il racconto è di Federico Zancan e Blerim Dzemaili.

La programmazione tv dei match di Europa League

Tutte le altre semifinali, sia di Conference League che di Europa League, sono visibili in diretta e in esclusiva solamente a pagamento su Sky.

La Fiorentina, qualora si qualificasse alla finale, affronterà una fra Chelsea e il Djurgarden. Gli inglesi sono virtualmente già qualificati, grazie al trionfo ottenuto nell’andata, quando in trasferta sono riusciti a vincere quattro a uno. Chelsea-Djurgarden è in onda su Sky Sport 255.

Anche in Europa League le due semifinali di ritorno, in onda l’8 maggio, hanno come protagoniste compagini britanniche.

Sia il Tottenham che il Manchester United sono le grandi favorite per la qualificazione alla finale. Gli Spurs, infatti, affrontano in trasferta il Bodo/Glimt forti della vittoria per tre a uno dell’andata. I Reds, invece, accolgono in casa l’Athletic Bilbao, sconfitto per tre a zero nel match del 1° maggio scorso. Bodo/Glimt-Tottenham è visibile su Sky Sport 254, mentre Manchester United-Athletic Bilbao è fruibile su Sky Sport 253 e Sky Sport 4K (canale 213).