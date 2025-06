La quarta e ultima puntata della serie tv Doppio Gioco, diretta da Alessandro Angelini, va in onda martedì 17 giugno 2025 in prima serata su Canale 5. La serie thriller ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso grazie alla sua trama avvincente, piena di inganni, doppi giochi e colpi di scena.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Doppio Gioco

La regia della serie è affidata a Alessandro Angelini, mentre la sceneggiatura è curata da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli.

La produzione è curata da Mediaset e Indiana Production, con la distribuzione su Canale 5 e la possibilità di rivedere gli episodi su Mediaset Infinity.

I protagonisti della storia

Alessandra Mastronardi è Daria Giraldi , poliziotta tormentata dalla verità che scopre su suo padre.

è , poliziotta tormentata dalla verità che scopre su suo padre. Max Tortora interpreta Pietro Giraldi / Gemini , un boss criminale sotto copertura.

interpreta , un boss criminale sotto copertura. Simone Liberati è Ettore Napoli, agente sotto copertura che lavora con Daria.

Dove è stata girata?

Le riprese della serie Doppio Gioco si sono svolte principalmente in Italia, con alcune scene ambientate in Serbia per enfatizzare il contesto internazionale del narcotraffico.

📍 Roma, Italia – Scene ambientate nella questura e nelle operazioni di polizia.

📍 Belgrado, Serbia – Riprese legate al traffico di droga e alle operazioni sotto copertura.

Trama della quarta puntata della serie tv Doppio Gioco

Daria si trova ad affrontare il dilemma morale più lacerante della sua vita. La sconvolgente scoperta che suo padre, Pietro Giraldi, è in realtà Gemini, l’inafferrabile e misterioso capo criminale, la precipita in un abisso di incertezza. Il suo mondo si capovolge: deve scegliere tra il ferreo dovere che ha giurato di servire e l’amore incondizionato per la sua famiglia. Ogni decisione, ogni passo, la porta più vicina a un punto di non ritorno.

Nel frattempo, il suo collega e compagno di indagini, Ettore Napoli, ignaro della doppia vita del padre di Daria, la coinvolge in un’operazione cruciale. L’obiettivo è smantellare una volta per tutte il temuto cartello criminale di Gemini. L’operazione è delicata, ogni dettaglio è vitale, e la tensione è palpabile. Daria si ritrova intrappolata tra la lealtà verso Ettore e il segreto devastante che la lega al nemico.

Durante il raid decisivo, un imprevisto drammatico scuote l’intera operazione. Ettore si trova in serio pericolo di vita, la sua sorte è appesa a un filo. Daria è costretta a prendere una decisione estrema, una scelta che potrebbe definire il suo futuro e quello di chi le sta attorno. Il tempo stringe, e la pressione è insostenibile.

Mentre il cerchio si stringe inesorabilmente attorno a Gemini, con le indagini che si fanno sempre più pressanti, Daria realizza che rivelare la verità sul padre potrebbe costarle tutto: la sua carriera, la sua reputazione e persino la sua libertà. Il peso di questo segreto la logora, mentre si avvicina al momento della resa dei conti.

Spoiler finale

Daria riesce finalmente a smascherare Gemini, portando alla luce l’identità nascosta di Pietro Giraldi. La sua determinazione e il suo coraggio la conducono alla verità, ma la decisione finale che prende avrà conseguenze irreversibili, alterando per sempre il corso della sua vita e quella di tutti i personaggi coinvolti.

La serie si chiude con un inaspettato colpo di scena, un twist narrativo che mette in discussione tutto ciò che gli spettatori hanno creduto di sapere fino a quel momento. Questo finale sorprendente apre nuove interpretazioni sulla natura della giustizia, della lealtà e del sacrificio, lasciando il pubblico con interrogativi profondi e il desiderio di scoprire cosa succederà dopo.

Cast della serie tv Doppio Gioco

Ecco il cast principale della serie con i rispettivi personaggi:

Alessandra Mastronardi : Daria Giraldi

: Daria Giraldi Max Tortora : Pietro Giraldi / Gemini

: Pietro Giraldi / Gemini Simone Liberati : Ettore Napoli

: Ettore Napoli Domenico Diele : Davide Giraldi

: Davide Giraldi Kyshan Wilson : Jamilah

: Jamilah Diego Ribon : Longardi

: Longardi Roberta Mattei: Silvia

Dove vedere la serie tv Doppio Gioco?

Gli episodi di Doppio Gioco sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity, permettendo agli spettatori di recuperare la serie in qualsiasi momento.