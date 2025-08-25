Dopo Il sabato al 90° e La Domenica Sportiva, su Rai 2 prende il via un altro programma di approfondimento sportivo. Stiamo parlando de Il Processo al 90°, format trasmesso da lunedì 25 agosto.

Il Processo al 90°, chi sono i conduttori

Il Processo al 90° prende il via nel fine settimana contraddistinto per la partenza della Serie A. La trasmissione, curata dalla direzione Rai Sport, è visibile, per tutta la stagione 2025-2026, nella seconda serata di Rai 2, prendendo il via alle 23:30 circa. Oltre che in televisione, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Il Processo al 90° è guidato da una coppia di conduttori decisamente molto noti ed apprezzati per quel che concerne l’informazione sportiva della TV di Stato. Al timone ritroviamo, infatti, Paola Ferrari, che nei decenni di carriera sulla Rai ha guidato format di successo come 90° Minuto, Dribbling e La Domenica Sportiva. Al suo fianco c’è Marco Mazzocchi. I due hanno lavorato insieme a vari programmi, fra cui Notti Europee, proposto la scorsa edizione, in occasione degli Europei di calcio.

Focus sulla giornata di Serie A appena giunta al termine

Durante i vari appuntamenti de Il Processo al 90° è dato spazio al racconto di tutto ciò che è accaduto nei campi della Serie A. Il format, innanzitutto, approfondisce i posticipi del lunedì, per poi concentrarsi sugli aspetti legati alla classifica, alle decisioni arbitrali e a tutto ciò che riguarda il mondo del calcio.

Paola Ferrari e Marco Mazzocchi, alla viglia della prima puntata, hanno dichiarato: “Essere alla guida di una trasmissione che ha fatto la storia della televisione italiana è un immenso onore e proveremo ad essere la voce dei tifosi, una voce che da troppo tempo in molti non ascoltano più“.

Il Processo al 90°, il cast fisso

I conduttori, ne Il Processo al 90°, possono contare sul sostegno del cast di ospiti fissi. Esso è composto da Mauro Bergonzi, ex direttore di gara che cura la rubrica dedicata alla moviola. Altro protagonista dello show è Massimo Tecca, giornalista con un passato da telecronista per Sky.

Ospite fisso della trasmissione di approfondimento è, poi, Marco Tardelli. Classe 1974, ha una lunghissima carriera da calciatore alle spalle, durante la quale ha vinto cinque scudetti, una Coppa dei Campioni ed una Coppa UEFA, oltre naturalmente al trionfo con la maglia della Nazionale nei Mondiali del 1982. Infine, il parterre de Il Processo al 90° è arricchito dalla conduttrice e giornalista Sofia Oranges.