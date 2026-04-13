Lunedì 13 aprile, su Real Time, è in onda la puntata dal titolo Caos di Melek Il coraggio di una madre. Il titolo parte alle ore 21:25 circa, sul canale 31 del digitale terrestre.

Melek Il coraggio di una madre Caos, regista e dove è girata

Girata a Gaziantep, Melek Il coraggio di una madre è una realizzazione originale della società Us Yapim. La serie è stata creata e proposta in prima visione in Turchia, dove ha debuttato nel 2019 con il titolo originale Benim Adim Melek.

Quella in onda oggi è l’ottava puntata della prima stagione ed ha una durata di circa due ore e mezza. Gli appuntamenti, oltre che in televisione, sono trasmessi anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+. Qui, gli episodi sono rilasciati con una settimana di anticipo rispetto alla messa in onda televisiva.

La sceneggiatura è firmata da Nilufer Ozçelik e Berfu Ergenekon. La regia, invece, è curata da Cem Akyoldas, Celil Murat Sari e Gunay Gunaydin.

Melek Il coraggio di una madre Caos, la trama

Nel corso dell’appuntamento intitolato Caos di Melek Il coraggio di una madre, la famiglia Karadag è in stato di shock dopo la rovinosa caduta di Kadriye. Quest’ultima, sin da subito, si convince di aver perso il bambino e, disperata, urla contro la protagonista, accusandola di averla spinta volontariamente e di aver ucciso il figlio.

Intanto, Alpay è rimasto bloccato ad Antep in compagnia del figlio più piccolo Seyit Ali. Il piccolo continua a chiedere della mamma, mentre l’uomo apprende di non poter fare ritorno a Berlino, in quanto è ricercato dalla polizia.

Spoiler finale

Durante la puntata di oggi della serie, Halil continua la sua caccia ad Alpay, alimentata ulteriormente nel momento in cui apprende che l’uomo è ancora bloccato in Turchia. Infine, la caduta di Kadriye rischia di compromettere il rapporto fra il partner Mahmut e la sorella Melek. Dopo svariati tentativi, la donna si convince a recarsi in ospedale per verificare l’effettivo stato di salute del bambino.

Melek Il coraggio di una madre Caos, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Melek Il coraggio di una madre.