Lunedì 13 aprile debutta, anche in Italia, Euphoria 3. Come accaduto già in passato per altre produzioni, Sky propone il titolo in contemporanea con gli Stati Uniti.

Euphoria 3, regista e dove è girata

Ideata da Sem Levinson, le società che hanno curato la realizzazione della produzione sono The Reasonable Bunch, A24 Television, Little Lamb e DreamCrew. Quella in partenza il 13 aprile è la terza stagione, composta da otto episodi dalla durata di circa un’ora.

Gli appuntamenti sono rilasciati con cadenza settimanale, doppiati in italiano nel prime time del lunedì su Sky Atlantic. Sulla medesima rete, inoltre, nella notte fra la domenica e il lunedì è possibile seguire il titolo, in contemporanea con gli USA, alle ore 03:00 italiane.

La regia e la sceneggiatura della terza stagione sono curati dal già citato Sam Levinson. Le riprese si sono concentrate sulla contea di Los Angeles.

Euphoria 3, la trama

Euphoria 3 inizia con un salto temporale di circa quattro anni. I protagonisti hanno oramai terminato il liceo e devono affrontare le conseguenze delle loro azioni.

Rue, in primis, è in Messico e tenta di superare in maniera clandestina il confine per fare ritorno negli Stati Uniti. Il suo obiettivo è rintracciare Laurie, la donna per cui spacciava diversi anni prima e nei confronti della quale ha un ingente debito da saldare.

Per quel che concerne Cassie, invece, in Euphoria 3 essa è fidanzata con Nate, con il quale convive. Lui ha ereditato il posto del padre nell’azienda di famiglia e intende provvedere a tutte le spese. Lei, tuttavia, desidera essere indipendente a livello economico e decide di creare contenuti erotici online in cambio di denaro.

Spoiler finale

Maddie, in Euphoria 3, si trova a lavorare all’interno dell’ambiente di Hollywood nel ruolo di agente e manager per gli attori e gli influencer. Fra i suoi assistiti figura Dylan Reid, star della L.A. Nights, soap opera a cui lavora anche Lexi nel ruolo di aiutante sceneggiatrice. Un impegno, quest’ultimo, che Lexi spera possa aprirle la strada per iniziare a lavorare in pianta stabile nel mondo del cinema.

Euphoria 3, il cast

Di seguito l’elenco degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Euphoria 3.