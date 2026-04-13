La programmazione di stasera in TV, martedì 14 aprile 2026, si preannuncia ricca e variegata, capace di spaziare dalle indagini più amate della fiction italiana ai reality show di punta, fino a una selezione cinematografica di alto livello. Su Rai 1 torna l’intramontabile Il commissario Montalbano, mentre Canale 5 risponde con le dinamiche imprevedibili del Grande Fratello Vip. Per chi cerca l’adrenalina sul piccolo schermo, spiccano titoli cult come Mission: Impossible e l’apocalittico World War Z.
Stasera in TV martedì 14 aprile 2026: Rai
L’offerta Rai per questa serata punta sulla qualità narrativa e sull’approfondimento. Ecco i principali appuntamenti:
- Rai 1 – Il commissario Montalbano (21:30 – 23:25): le repliche della serie record di ascolti con Luca Zingaretti.
- Rai 2 – Belve (21:20 – 00:00): Francesca Fagnani intervista i suoi ospiti con il consueto piglio graffiante.
- Rai 3 – FarWest (21:20 – 00:00): programma di inchiesta e attualità condotto da Salvo Sottile.
- Rai Movie – K-19 (21:10 – 23:25): Harrison Ford e Liam Neeson in un teso dramma bellico ambientato su un sottomarino nucleare.
- Rai 4 – Wake Up – Il risveglio (21:19): un thriller d’azione dai toni serrati.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
I canali commerciali e generalisti offrono un mix bilanciato tra informazione politica e puro intrattenimento:
- Canale 5 – Grande Fratello Vip (21:20 – 01:36): prosegue la lunga maratona del reality show più spiato d’Italia.
- Italia 1 – Le iene presentano: la cura (21:15 – 01:26): approfondimento curato dalla redazione de Le Iene.
- Rete 4 – È sempre Cartabianca (21:33 – 00:56): Bianca Berlinguer analizza i fatti salienti della settimana con i suoi ospiti.
- La7 – DiMartedì (21:15 – 01:00): talk show politico condotto da Giovanni Floris.
- TV8 – Italia’s Got Talent (21:40 – 23:20): i talenti più eccentrici e spettacolari del Paese si sfidano sul palco.
- Nove – Cash or Trash – La notte dei tesori (21:30): Paolo Conticini guida i mercanti alla ricerca di oggetti rari e preziosi.
Altri canali del digitale terrestre
Per chi preferisce il grande cinema o la serialità internazionale, il digitale terrestre offre diverse opzioni interessanti:
- Canale 20 – Mission: Impossible (21:09): il primo capitolo della saga con Tom Cruise.
- Cielo – Attacco al potere – Olympus Has Fallen (21:20): Gerard Butler in una corsa contro il tempo per salvare la Casa Bianca.
- La7 Cinema – American Gigolò (21:15): l’iconico film con Richard Gere che ha segnato un’epoca.
- Mediaset 27 – Il piccolo lord (21:10): un classico intramontabile per tutta la famiglia.
- Cine 34 – Matrimonio al Sud (21:00): risate assicurate con la commedia guidata da Massimo Boldi.
- La 5 – Marry Me – Sposami (21:24): commedia romantica moderna con Jennifer Lopez e Owen Wilson.
I film di questa sera in TV: le grandi firme
Se la vostra scelta ricade sul cinema, ecco una selezione dei titoli imperdibili distribuiti tra i vari canali:
- Mission: Impossible (Canale 20): l’inizio del mito di Ethan Hunt.
- World War Z (Sky Cinema Uno HD): Brad Pitt contro un’invasione globale di zombie.
- Revolutionary Road (Sky Cinema Due HD): l’intensa prova attoriale di Kate Winslet e Leonardo DiCaprio.
- Fast & Furious 7 (Sky Cinema Collection HD): motori ruggenti e l’emozionante tributo a Paul Walker.
- The Hurt Locker (Sky Cinema Suspense HD): il film premio Oscar di Kathryn Bigelow sulla guerra in Iraq.
- Il dottor Zivago (Sky Cinema Romance HD): il kolossal che ha fatto sognare generazioni di spettatori.
Programmi e Film su Sky martedì 14 aprile 2026
L’offerta satellitare si conferma eccellente, sia per quanto riguarda l’intrattenimento che le novità cinematografiche:
- Sky Uno HD – Bruno Barbieri – 4 Hotel (21:30): lo chef stellato valuta l’ospitalità delle strutture italiane.
- Sky Atlantic HD – Il caso O.J. Simpson: American Crime Story (21:15): ricostruzione magistrale di uno dei processi più famosi della storia.
- Sky Cinema Family HD – Biancaneve: una versione visivamente splendida della celebre fiaba.
- Sky Cinema Action HD – Point Break – Punto di rottura: l’adrenalina del surf e delle rapine in banca in un cult assoluto.
- Sky Cinema Drama HD – Enzo: un racconto intimo ed emozionante perfetto per una serata di riflessione.