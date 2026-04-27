L’appuntamento con I Cesaroni 7 terza puntata è fissato per lunedì 27 aprile 2026 su Canale 5. La serie continua a narrare le peripezie della famiglia più iconica della Garbatella, mantenendo vivo l’entusiasmo di un pubblico che ha atteso per anni questo ritorno. In questo nuovo capitolo, la narrazione abbandona i toni puramente nostalgici per addentrarsi in una fase più intima ed emotiva, esplorando la complessità dei nuovi legami e l’inevitabile scontro generazionale tra i volti storici e i nuovi componenti del clan Cesaroni.

Tra amori che sbocciano e segreti che rischiano di incrinare la serenità domestica, la serie si conferma uno spaccato autentico della vita romana, capace di alternare momenti di assoluta ilarità a riflessioni più profonde sulla genitorialità e sul tempo che passa. La capacità di rinnovarsi senza tradire le proprie radici resta il punto di forza di una produzione che, anche in questa settima stagione, mette al centro la forza degli affetti familiari nonostante le difficoltà quotidiane.

I Cesaroni 7 terza puntata: regia, produzione e protagonisti

La direzione della serie è affidata a Claudio Amendola, che riveste il duplice ruolo di regista e protagonista assoluto nel ruolo di Giulio Cesaroni. L’instancabile pilastro della famiglia. Al suo fianco, il cast ha come protagoniste colonne portanti del format come Matteo Branciamore, Niccolò Centioni e l’atteso Ricky Memphis nel ruolo di Carlo Antonelli. La produzione Mediaset ha saputo amalgamare i veterani con nuovi ingressi, creando un ponte narrativo tra la tradizione della serie originale e le nuove tendenze della serialità contemporanea.

Le riprese continuano a celebrare la bellezza di Roma, con lo storico quartiere della Garbatella a fare da cornice agli esterni della bottiglieria. Un dettaglio interessante per i fan riguarda la storica abitazione della famiglia: sebbene la storia sia ambientata alla Garbatella, la villa originale si trova in realtà al Pigneto, precisamente in via di Villa Serventi.

I Cesaroni 7 terza puntata: trama

In questa terza puntata, Giulio e Carlo si improvvisano “consiglieri d’amore” per aiutare Adriano a fare breccia nel cuore di Federica. I loro suggerimenti, spesso bizzarri e legati a una visione d’altri tempi, scatenano una serie di situazioni comiche che rischiano però di sortire l’effetto opposto. Nel frattempo, Walter cerca di rendersi utile affiancando Virginia nella delicata fase di creazione del nuovo menù per il ristorante, un compito che metterà alla prova la loro affinità professionale e personale.

Il nodo centrale dell’episodio riguarda però Marco e il suo difficile rapporto con la figlia Marta. Per cercare di capire i sentimenti della ragazza e la sua cotta per Jonathan, Marco commette l’errore di contattarla tramite un profilo fake. Quando la verità viene a galla, la reazione furiosa di Marta genera una frattura profonda tra i due. A peggiorare le cose arriva una telefonata improvvisa di Eva, la quale comunica alla figlia che devono rientrare immediatamente a New York, mettendo Marco di fronte alla possibilità di un nuovo e doloroso distacco.

Spoiler finale

Nel finale della puntata la famiglia Cesaroni in uno stato di forte tensione. Il maldestro tentativo di Marco di proteggere la figlia ha l’unico effetto di allontanarla, lasciando il loro rapporto in una fase di totale incertezza. La prospettiva di un ritorno oltreoceano per Marta ed Eva getta un’ombra sul futuro equilibrio di Giulio e dei suoi figli, suggerendo che le ferite del passato siano ancora lontane dal rimarginarsi completamente. Il finale si chiude su un senso di precarietà, lasciando intendere che le incomprensioni maturate richiederanno scelte drastiche e molto coraggio per essere superate.

I Cesaroni 7 terza puntata: cast completo

Ecco l’elenco dei protagonisti che animano le vicende di questa settima stagione: