Il debutto di Half Man su HBO Max, avvenuto il 24 aprile 2026, segna il ritorno sulle scene di Richard Gadd, l’autore che ha sconvolto la critica internazionale con il fenomeno Baby Reindeer. Questa nuova miniserie drammatica, co-prodotta dai colossi HBO e BBC, si articola in 6 episodi a rilascio settimanale. Si tratta di un racconto cupo, viscerale e potentissimo che scava senza sconti nelle dinamiche della mascolinità tossica e dei traumi irrisolti, mettendo a nudo il legame distruttivo che può unire due uomini cresciuti come fratelli.

La narrazione si distingue per una struttura temporale complessa che mette in relazione il presente con le ferite mai rimarginate del passato. Gadd torna a esplorare la fragilità umana con la sua cifra stilistica inconfondibile, sospesa tra realismo crudo e una tensione psicologica costante. La serie è destinata a far discutere per la capacità di affrontare temi estremi con una sensibilità rara, confermando il talento dell’autore scozzese nel trasformare il dolore personale in un’opera d’arte universale e disturbante.

Half Man: la trama

La storia si focalizza su Niall e Ruben, due ragazzi che, pur non avendo legami di sangue, sono cresciuti fianco a fianco condividendo ogni istante della loro giovinezza. Le loro personalità sono agli antipodi: Niall è timido e incline alla riflessione, mentre Ruben si manifesta come una figura feroce, carismatica ma profondamente imprevedibile. Durante l’adolescenza sono stati inseparabili, forgiando un’alleanza nata dalle perdite comuni e dalle dure circostanze che la vita ha riservato loro nelle periferie urbane.

Trent’anni dopo, la vita di Niall sembra aver trovato una sua stabilità, ma l’improvvisa ricomparsa di Ruben durante il suo matrimonio distrugge ogni equilibrio. Un atto di violenza inaspettato funge da innesco per un viaggio a ritroso nel tempo, riportando a galla i segreti della Glasgow degli anni ’80. Attraverso flashback che spaziano tra l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta, la serie analizza i concetti di dipendenza affettiva e violenza ciclica, mostrando come un legame nato per proteggersi possa trasformarsi nel veicolo della reciproca distruzione emotiva.

Half Man: il cast

Per dare vita a personaggi così sfaccettati, la produzione ha messo insieme un cast di altissimo livello guidato dallo stesso autore. Di seguito l’elenco ufficiale dei protagonisti della miniserie:

Richard Gadd : interpreta il tormentato Ruben

: interpreta il tormentato Ruben Jamie Bell : presta il volto a Niall

: presta il volto a Niall Stuart Campbell

Mitchell Robertson

Neve McIntosh

Marianne McIvor

Charlie De Melo

Anjli Mohindra

Amy Manson

Julie Cullen

Stuart McQuarrie

Tim Downie

Philippine Velge

Dove è girata Half Man

L’atmosfera soffocante e realistica della miniserie è garantita dalle location autentiche. Half Man è stata interamente girata in Scozia, facendo di Glasgow il suo centro nevralgico. Le riprese hanno sfruttato le zone industriali e i quartieri storici della città per ricostruire la grigia realtà degli anni ’80 e contrastarla con la modernità del presente. Questi ambienti britannici, con la loro luce fredda e gli spazi urbani degradati, diventano uno specchio visivo del tormento interiore che affligge i protagonisti lungo tutto l’arco della storia.

Quanti episodi ha Half Man

La miniserie è stata concepita come un racconto autoconclusivo ad alto impatto emotivo. La struttura della produzione prevede:

1 stagione unica

unica 6 episodi complessivi

complessivi Un rilascio a cadenza settimanale sulla piattaforma streaming

Disponibile dal 24 aprile 2026, Half Man promette di essere uno dei titoli più influenti dell’anno, confermando la capacità di HBO e BBC di investire su narrazioni coraggiose e autori dalla voce fuori dal coro.