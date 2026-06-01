Lunedì 1° giugno giunge al termine I Cesaroni Il ritorno con la messa in onda dell’ultima puntata. La serie tv è visibile dalle ore 22:00 circa, su Canale 5.

I Cesaroni Il ritorno ultima puntata, regista e dove è girata

Girata a Roma, che sin dalla prima stagione ha fatto da sfondo alla serie, I Cesaroni sono una produzione originale delle società RTI e Publispei. Diretta da Claudio Amendola, la trama è scritta da Giulio Calvani, Federico Favot e Francesca Primavera.

L’appuntamento odierno mette la parola fine su una stagione decisamente complicata per quel che concerne gli ascolti. Dopo un ottimo esordio, che ha toccato il 22,6% con oltre 3 milioni e 400 mila spettatori, il titolo è progressivamente calato, intrattenendo appena 2,3 milioni di persone nella puntata di sette giorni fa, con una share del 14%.

Se tali numeri fanno pensare che difficilmente Mediaset possa, in futuro, puntare nuovamente sulla fiction, per I Cesaroni si aprono le porte delle piattaforme. Dal 15 giugno prossimo, infatti, la serie sbarcherà su Netflix.

I Cesaroni Il ritorno ultima puntata, la trama

Al centro dell’ultima puntata de I Cesaroni ci sono ancora una volta i problemi sentimentali di Marco. Quest’ultimo, infatti, ha confessato a Virginia ciò che è accaduto con Eva e lei, delusa, ha deciso di accettare la proposta di stage arrivata dallo chef. Virginia, per sfogarsi, ha raccontato tutto a Carlo, intimandogli, però, di mantenere il segreto. Cosa, questa, che non riuscirà a fare: il personaggio interpretato da Ricky Memphis, infatti, dirà tutto a Giulio.

Spoiler finale

Durante il finale di stagione de I Cesaroni, Walter decide di raggiungere Virginia per confessarle, finalmente, ciò che prova veramente per lei. Quel che non sa, però, è che anche Marco ha avuto la stessa idea e quando arriva nel ristorante vede Virginia e l’amico insieme. Infine, nuovi problemi sono in arrivo per Giulio. Dopo l’ennesima visita della Guardia di Finanza la bottiglieria viene chiusa a causa delle azioni poco limpide di Carlo. Per questo, Giulio pensa a una soluzione drastica: chiudere tutto e andare in pensione.

I Cesaroni Il ritorno ultima puntata, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante I Cesaroni Il ritorno.