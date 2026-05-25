Lunedì 25 maggio, su Canale 5, è proposta un’altra puntata de I Cesaroni Il ritorno. Si tratta del terz’ultimo appuntamento della stagione.

I Cesaroni Il ritorno 25 maggio, regista e dove è girata

I Cesaroni Il ritorno, al via alle ore 21:50 circa sulla rete ammiraglia del Biscione, è realizzata dalle società RTI e Publispei. Diretta da Claudio Amendola, la trama è scritta da Giulio Calvani, Federico Favot e Francesca Primavera.

Quella attualmente in onda è la stagione del grande ritorno in tv della serie, ma gli ascolti stanno decisamente deludendo le attese. L’appuntamento dello scorso lunedì, infatti, ha intrattenuto solamente 2 milioni e 100 mila spettatori, con una share di appena il 13%.

Anche per questo motivo, Mediaset ha deciso di optare per una fine anticipata della stagione. A differenza di quanto comunicato inizialmente, infatti, gli ultimi due episodi saranno proposti entrambi il prossimo 1° giugno.

I Cesaroni Il ritorno 25 maggio, la trama

Nel corso della puntata di oggi de I Cesaroni Il ritorno, il protagonista Marco attraversa un momento molto complicato. L’uomo, infatti, ha rivisto Eva a Milano ma, su suggerimento di Walter, ha deciso di non raccontare niente a Virginia.

Tale situazione crea sempre più insofferenza in Marco, attanagliato dai sensi di colpa. Questa sua inquietudine finisce, inevitabilmente, per destare grande preoccupazione in Virginia, che dunque non può affrontare in serenità una grande opportunità lavorativa.

Spoiler finale

Durante I Cesaroni Il ritorno del 25 maggio, Livia decide di far assaggiare i piatti di Virginia a un importante chef. A causa del turbolento legame con Marco, però, il personaggio interpretato da Marta Filippi non sfrutta l’occasione. Carlo, Livia e Giulio, delusi per quel che è successo e consapevoli delle grandi potenzialità della ragazza, provano a farle avere una seconda opportunità.

Le cose, però, sono destinate a peggiorare ulteriormente. Marco, infatti, non riesce più a mantenere il segreto e decide di raccontare la verità a Virginia, che delusa prende una decisione molto importante. Infine, fra Mimmo e Ines la distanza sembra essere sempre maggiore e, intanto, la loro unione inizia a essere notata all’interno della scuola.

I Cesaroni Il ritorno 25 maggio, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante I Cesaroni Il ritorno.