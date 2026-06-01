Una settimana decisiva si prepara a sconvolgere gli appassionati delle grandi storie d’amore turche, con segreti pronti a esplodere e rapporti ormai sull’orlo della rottura definitiva. La prima stagione della nuova e attesissima dizi turca Racconto di una notte (titolo originale Bir Gece Masalı) entra infatti in una fase cruciale della sua narrazione su Canale 5. La serie occupa stabilmente il palinsesto pomeridiano dal lunedì alla domenica alle ore 16:05, e la domenica amplia l’appuntamento con una speciale collocazione in prima serata a partire dalle ore 21:20.

Le nuove puntate, previste nella settimana dall’1 al 7 giugno 2026, alzano nettamente il livello della tensione emotiva all’interno delle suggestive ambientazioni che si snodano tra la storica città di Istanbul e la splendida cornice rurale di Denizli, in Turchia. Le trame quotidiane mettono al centro della scena scelte del tutto irreversibili, verità nascoste e scontri diretti. I quartieri moderni della metropoli fanno da sfondo a intrighi familiari unici. Personaggi complessi come Mahir, Canfeza, Selim, Kursat, Rasit e Sevde assumono il ruolo di protagonisti assoluti di un blocco di episodi che promette di lasciare conseguenze profonde negli equilibri futuri di questa tormentata e appassionante storia di vendetta, onore e amore.

Lunedì 1° giugno – Racconto di una notte 1–7 giugno 2026

L’inizio della nuova settimana si rivela immediatamente esplosivo per i telespettatori italiani. I tradizionali festeggiamenti che precedono il matrimonio ufficiale tra il commissario Mahir e la bellissima Canfeza continuano regolarmente attraverso la suggestiva e romantica cerimonia della notte dell’hennè. In questo contesto fiabesco, tutto sembra ormai volgere per il meglio, ma la saggia Ezra avverte una brutta sensazione interiore. Di conseguenza, la donna confida a Mavis il timore che una tempesta improvvisa possa spazzare via la felicità dei due giovani innamorati. Questa amara premonizione trova una spaventosa conferma proprio al termine della bellissima serata. Infatti, Canfeza rientra nei suoi alloggi privati e trova il padre malavitoso Kursat ad aspettarla in segreto all’interno della camera da letto.

L’uomo la stringe subito in una morsa psicologica attraverso un terribile ricatto. Il criminale la avverte che un eventuale sì pronunciato l’indomani davanti all’ufficiale di stato civile segnerà la condanna a morte immediata sia per la giovane Sila, finita nelle mani dello spietato Selim, sia per lo stesso Mahir, designato come la prima vittima designata della furia del boss Cabir. Pertanto, la pesante minaccia mette fine ai sogni di gloria dei futuri sposi. Il duro avvertimento di Kursat costringe la ragazza a una dolorosa riflessione, poiché sul suo cuore grava il peso di dover scegliere se assecondare il proprio sentimento d’amore o proteggere la vita del compagno da una fine tragica.

Martedì 2 giugno

La puntata di martedì scava a fondo nei rapporti familiari più fragili e instabili dei protagonisti. Il viscido Rasit, desideroso di assecondare le insistenti richieste di Selim volte a impedire la celebrazione del matrimonio con ogni mezzo legale o illegale, decide di organizzare una trappola contro il commissario. Per mezzo del complice Salih, l’uomo fa arrivare a Mahir una soffiata mirata che riguarda il nascondiglio del ricercato Orhan. Nonostante si tratti del giorno prestabilito per le sue nozze, il poliziotto non esita a gettarsi nell’azione. L’uomo si precipita insieme a Salih nel luogo indicato dal confidente, allontanandosi così dal palazzo della cerimonia e lasciando gli invitati in una situazione di totale stallo.

Nel frattempo, la narrazione sposta l’attenzione all’interno della struttura ospedaliera di Istanbul, dove si trova ricoverato il giovane Mustafa in condizioni cliniche estremamente critiche. La tormentata Sevde riceve un’improvvisa comunicazione telefonica da parte dei medici del reparto e, in preda a un forte stato d’ansia, accorre sul posto insieme a Ferman. I due familiari coltivano la viva speranza di ricevere buone e confortanti notizie sul quadro clinico del ragazzo, ignorando le manovre che i loro nemici stanno compiendo nell’ombra per colpire l’intera famiglia.

Mercoledì 3 giugno – Racconto di una notte 1–7 giugno 2026

La giornata di mercoledì segna una svolta emotiva di eccezionale portata per le dinamiche della serie turca. Il commissario Mahir e il collega Salih riescono a bloccare il latitante Orhan dopo un duro scontro ravvicinato. I due poliziotti lo convincono a rivelare la vera identità del misterioso leader criminale noto come Boris, offrendo in cambio dei documenti falsi per fuggire dalla Turchia. Proprio mentre il testimone si appresta a pronunciare il nome del capo, lo spietato Savas irrompe sulla scena con il volto coperto da un cappuccio e gli spara un colpo d’arma da fuoco dritto al petto. Il commissario si lancia immediatamente all’inseguimento del sicario, ma il malvivente riesce a ferirlo prima che l’agente possa smascherarlo. Nel frattempo, al palazzo dei matrimoni, Canfeza e la madre Sureya appaiono logorate dall’ansia a causa della prolungata assenza dello sposo.

Allo scopo di salvare la vita del compagno, la fanciulla capitola e promette a Kursat che rinuncerà alle nozze civili, a patto che il padre garantisca l’assoluta incolumità del poliziotto. Contemporaneamente, la determinata Afet mette il marito Asaf con le spalle al muro. La donna gli rivela che Mustafa è deceduto e che la povera Sila si trova sotto sequestro per ordine di Selim. Di conseguenza, se l’uomo non fermerà il matrimonio di Mahir, perderà la propria consorte per sempre. Nonostante la copiosa ferita, il commissario raggiunge l’altare, ma Canfeza mantiene fede al patto segreto: la sposa lo respinge pubblicamente e abbandona l’edificio con il padre, lasciando l’uomo a terra colto da un improvviso malore che rende necessario il suo trasporto d’urgenza in ospedale.

Giovedì 4 giugno

Il pomeriggio di giovedì porta nuovi ed entusiasmanti ribaltamenti di fronte nella trama della dizi. Dopo aver subito un delicato e lungo intervento chirurgico d’urgenza, il commissario Mahir si ritrova nel reparto di terapia intensiva a lottare tra la vita e la morte. Intanto, un furioso Rasit affronta il sicario Savas e gli ordina in modo perentorio di sparire immediatamente da Istanbul per aver fallito l’omicidio di Orhan e per aver causato il ferimento del poliziotto, attirando l’attenzione delle autorità. Nel frattempo, le povere Sare e Mavis si ritrovano da sole in una desolata stazione degli autobus, pronte a salire su un mezzo per fare ritorno al loro paese d’origine. Tuttavia, la fiera Sare rifiuta l’idea di abbandonare la città in questo momento e convince la compagna a restare, contattando subito il fidato Salih per ottenere un alloggio sicuro e il necessario supporto logistico a Istanbul.

Nello stesso momento, il malvagio Selim assapora una temporanea vittoria e accoglie con evidente soddisfazione il complice Kursat, il quale trascina con la forza sia Canfeza sia la fedele Ezra all’interno della sua lussuosa abitazione protetta. Il giovane criminale crede di aver ottenuto il totale controllo sulla vita della fanciulla, ma subisce un brusco freno da parte dello stesso Kursat. Il padre della ragazza si dimostra infatti fermo nella volontà di vigilare sulla figlia fino al giorno del matrimonio ufficiale. Subito dopo, l’uomo confida alla madre il suo vero piano strategico. Si tratta di un inganno orchestrato per vendicarsi sia di Selim sia del misterioso Boris, e il genitore non permetterà mai che la figlia finisca nelle mani del suo storico rivale negli affari illeciti di Istanbul.

Venerdì 5 giugno – Racconto di una notte 1–7 giugno 2026

La puntata di venerdì chiude la settimana lavorativa con un confronto molto atteso dai telespettatori italiani, in cui la tensione raggiunge i massimi livelli storici. Sebbene si trovi ancora costretto a letto nella sua stanza d’ospedale, il commissario Mahir riceve la sgradita e provocatoria visita del suo nemico giurato Selim. Il giovane criminale dichiara con estrema arroganza l’intenzione di sposare Canfeza nel giro di pochi giorni attraverso una cerimonia civile blindata. All’uscita del reparto, l’antagonista si imbatte nel losco Rasit. L’uomo lo informa delle imminenti nozze pomeridiane, specificando che il suo nome non figura nella lista degli invitati. Tuttavia, il giovane gli dà un appuntamento per il giorno successivo allo scopo di trattare alcuni affari d’oro insieme al potente Kursat.

In questo clima di forte oppressione domestica, la giovane Canfeza affronta la situazione con coraggio e confida alla fidata Ezra di non provare alcun timore per il proprio futuro. La ragazza conserva infatti la certezza assoluta che il suo amato Mahir interverrà con una mossa tempestiva per salvarla dalle mura di quella villa. Al contrario, la preoccupata Ezra appare spaventata dalla piega degli eventi. Di conseguenza, la donna incalza il complice Kursat affinché l’uomo agisca con la massima fermezza per garantire l’incolumità fisica della figlia prima che la situazione diventi del tutto incontrollabile a Istanbul.

Sabato 6 giugno

Il sabato si apre all’insegna dei grandi complotti industriali e dei sospetti incrociati tra le mura domestiche dei protagonisti. Presso la sontuosa residenza della ricca famiglia Yilmaz fanno il loro ingresso due nuove figure femminili. Il padrone di casa Asaf contatta la governante Suzan affinché la donna si prenda cura della fragile Sureyya, visibilmente scossa dagli ultimi eventi. Allo stesso tempo, la misteriosa Efsane riesce a farsi assumere come domestica all’interno della villa grazie alle abili manovre politiche di Ferman. Nel frattempo, nei corridoi dell’ospedale cittadino, il potente boss Cabir tenta di fare ingresso nella stanza in cui si trova ricoverata la giovane convalescente Sila. Tuttavia, una furiosa Sevde interviene e lo caccia via in malo modo, urlandogli contro tutta la propria rabbia per il male causato alla sua famiglia.

Contemporaneamente, il commissario Mahir comincia a nutrire i primi e fondati sospetti circa la doppia vita condotta dal suo superiore Rasit. Il poliziotto ordina l’immediato trasferimento del testimone Orhan all’interno di una struttura medica militare più protetta. Questa mossa serve a salvaguardare la sua incolumità da possibili nuovi attentati da parte dei sicari di Boris. Subito dopo, l’agente firma la lettera di dimissioni contro il parere espresso dai medici del reparto e si apposta insieme al collega Salih davanti ai cancelli della villa di Selim. Ottenere un colloquio chiarificatore con Canfeza rappresenta infatti l’unico modo per scoprire la verità sul suo improvviso rifiuto all’altare.

Domenica 7 giugno – Racconto di una notte 1–7 giugno 2026

La settimana televisiva si chiude con grandi annunci ufficiali e un clamoroso mistero finale grazie al doppio appuntamento previsto tra il pomeriggio e la prima serata domenicale. Nelle ore pomeridiane, il commissario Mahir riesce a introdursi all’interno della villa di Selim grazie al prezioso aiuto del collega Salih, il quale distrae gli uomini della sicurezza privata nei giardini. Trovatosi finalmente faccia a faccia con la sua amata Canfeza, il poliziotto riceve un doloroso e inaspettato rifiuto verbale. La ragazza afferma con freddezza di non provare più nulla per lui e dichiara nullo il loro precedente matrimonio religioso. L’uomo abbandona la proprietà con il cuore spezzato, ignorando che la fanciulla si è vista costretta a cacciarlo poiché il malvagio Selim teneva la nonna sotto il tiro diretto di una pistola dietro la porta.

In seguito, il genitore Kursat prova a rincuorare la figlia disperata promettendole una protezione totale, mentre il commissario raccoglie la piena confessione di Orhan. Il criminale ammette di aver svolto il ruolo di informatore per conto della banda guidata da Boris. Il viscido Rasit trema all’idea che sia emerso il suo nome nelle indagini, ma per il momento la sua doppia vita criminale resta al sicuro. Nel corso della prima serata domenicale, la situazione geopolitica si ribalta in modo radicale. Il commissario Mahir ottiene il reintegro ufficiale nei ranghi della polizia e lo stesso Rasit gli comunica il trasferimento definitivo nel dipartimento centrale di Istanbul, sotto il suo comando. Nel frattempo, alla villa, Selim si barricata nella camera da letto deciso a possedere la promessa sposa con la forza.

Dove vederla

La nuova ed emozionante serie televisiva turca Racconto di una notte va in onda regolarmente nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 dal lunedì alla domenica a partire dalle ore 16:05, e la domenica amplia l’offerta con una serata speciale alle ore 21:20. Tutti gli episodi completi della prima stagione sono disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma digitale di Mediaset Infinity, sia in diretta live sia in modalità on demand, consentendo agli utenti di non perdere alcun dettaglio della produzione turca.