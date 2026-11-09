La nuova settimana, quella dal 10 al 14 novembre, di Il Paradiso delle Signore porta nuovi segreti, tensioni familiari e colpi di scena. La soap è disponibile su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Gli episodi porteranno al centro della scena riccardo ricade nelle pillole, marcello chiama adelaide, con conseguenze importanti sui rapporti fra i protagonisti.

Variazione di palinsesto: lunedì 9 novembre la soap non va in onda; appuntamenti dal 10 al 14 novembre.

Il Paradiso delle Signore 10-14 novembre 2026 – martedì 10 novembre 2026

Il compleanno di Mirella mette in moto le Veneri, decise a organizzarle una sorpresa dopo il permesso concesso da Elisa. Intanto Lia desidera riavvicinarsi al padre Carmine, ma la cena a casa Puglisi non porta la serenità sperata.

Iacopo contatta il giornalista francese Jean Paul Rossini per raccontare la GMM e scopre che conosce Roberto. Riccardo, incapace di rintracciare Nicoletta, precipita nello sconforto e torna a cercare sollievo nell’alcol e nei farmaci.

Il Paradiso delle Signore, trama mercoledì 11 novembre 2026

Rossini propone un reportage che metta a confronto la GMM e il Paradiso, accendendo l’interesse di Roberto e Iacopo. Le Veneri organizzano la festa di Mirella e chiedono a Michelino di contribuire alla scelta della torta.

Ciro spiega a Lia perché ha litigato con Carmine e la invita a non chiudere la porta al padre. Nel frattempo Marcello riconosce i segnali della sofferenza di Riccardo e scopre che l’amico ha ripreso ad assumere psicofarmaci.

Il Paradiso delle Signore 10-14 novembre 2026 – giovedì 12 novembre 2026

Carla chiede a Umberto di intervenire per ottenere il permesso di organizzare la mostra Corsi al Circolo dopo il rifiuto di Rebecca. Il servizio di Rossini favorisce un clima di confronto meno ostile tra le due realtà della moda milanese.

Marcello chiede spiegazioni a Riccardo sulla sua ricaduta. Decide di mantenere il segreto, ma pone una condizione precisa: l’amico dovrà accettare aiuto e iniziare a curarsi. La promessa apre uno spiraglio ancora incerto.

Il Paradiso delle Signore, trama venerdì 13 novembre 2026

Le Veneri scoprono che Mirella vuole trascorrere il compleanno al lago con Michelino e cercano di trattenerla con uno stratagemma. Una conversazione tra Mimmo e Rebecca viene interrotta dall’arrivo di Filippo, lasciando il giovane amareggiato.

Lia deve informare la madre dell’arrivo di Carmine a Milano. Riccardo, invece, ammette di avere assunto altre pillole nonostante gli impegni presi. Marcello capisce che l’amicizia, da sola, non basta a proteggerlo.

Il Paradiso delle Signore 10-14 novembre 2026 – sabato 14 novembre 2026

La madre di Lia acconsente agli incontri con Carmine, ma Matteo raccomanda prudenza. Al Circolo viene servita per errore la torta preparata per Mirella; Rebecca cerca di rimediare facendone arrivare un’altra in Caffetteria.

Diana collabora agli abiti per la mostra mentre Iacopo legge uno scritto che lo turba. Umberto tenta di ritrovare Nicoletta, ma la decisione decisiva è di Marcello: chiede ad Adelaide di intervenire per aiutare Riccardo.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 da martedì a giovedì intorno alle 16:00, venerdì con orario anticipato e sabato 14 intorno alle 15:10; nessuna puntata lunedì 9. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand su RaiPlay.