Si intitola Ogni promessa è debito l’ultima puntata della prima stagione di Gerri. La fiction, appartenente al genere poliziesco, prende il via alle 21:20 circa, su Rai 1.

Gerri Ogni promessa è debito, regista e dove è girata

Le società che firmano la realizzazione della fiction sono la Cattleya (appartenente al gruppo ITV Studios) e Rai Fiction. Il progetto, inoltre, può contare sul sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, della Regione Puglia, della Fondazione Apulia Film Commission e di Puglia Promozione.

Girata ed ambientata in Puglia, la regia è firmata da Giuseppe Bonito. La sceneggiatura, invece, è scritta da Donatella Diamanti e Sofia Assirelli, che per creare la trama hanno preso spunto dai romanzi di Giorgia Lepore editi da Edizioni E/O.

Decisamente molto buoni, soprattutto considerando il periodo, gli ascolti ottenuti fino ad ora dalla produzione. I tre appuntamenti proposti, infatti, hanno chiuso con una media di 3 milioni e 200 mila telespettatori, con una share del 19,2%.

Gerri Ogni promessa è debito, la trama

Al centro della puntata dal titolo Ogni promessa è debito di Gerri vi è il caso di omicidio con vittima Ketty Capasso. Le forze dell’ordine iniziano a lavorare alla vicenda subito dopo il rinvenimento del corpo privo di vita della giovane.

Gerri, Lea e il resto della squadra si concentrano, in un primo momento, sulla sfera privata di Capasso. Scoprono, così, che il suo compagno, in passato, è stato più volte violento. Diventa, per questo, il principale sospettato.

Spoiler finale

Durante Ogni promessa è debito, la pista che porta al compagno non convince molto il protagonista, che invece si concentra su altri scenari, destinati ad essere fondamentali per la buona riuscita del caso. Al tempo stesso, Gerri è fortemente determinato a ricostruire il proprio passato. Con tale obiettivo si mette in contatto con Tano, il suo amico d’infanzia che custodisce una verità fondamentale che potrebbe finalmente dare al protagonista le risposte che cerca da tempo.

Gerri Ogni promessa è debito, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Gerri, la cui prima stagione giunge al termine con l’appuntamento di oggi, lunedì 26 maggio, in onda dalle ore 21:20 circa su Rai 1 e in streaming ed on demand su Rai Play.