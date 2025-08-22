Dopo le due giornate di qualificazioni, a partire dal 22 agosto si svolgono le finali dei Mondiali di ginnastica ritmica 2025. Il torneo iridato è proposto, in diretta e in chiaro, sulle reti Rai.

Mondiali di ginnastica ritmica 2025, l’evento si svolge a Rio De Janeiro

I Mondiali di ginnastica ritmica 2025 si svolgono a Rio De Janeiro. L’evento è iniziato lo scorso 20 agosto e fino ad oggi, venerdì 22, si sono svolte le qualificazioni. Esse non sono state trasmesse in televisione, ma solamente in streaming tramite il portale gratuito EurovisionSport.

La fase delle finali, invece, sono in programma fino al 24 agosto prossimo. Le varie sessioni che assegnano le medaglie iridate sono visibili, in diretta, sulle reti della TV di Stato. Inoltre, è possibile seguire in streaming le competizioni mediante l’applicazione Rai Play.

Le varie sessioni sono commentate da Andrea Fusco, storica voce italiana della ginnastica. Il commento tecnico, invece, è firmato dall’ex ginnasta Isabella Zunino Reggio.

Il palinsesto del 22 e 23 agosto

La prima sessione di finali dei Mondiali di ginnastica ritmica 2025 è in programma il 22 agosto. A partire dalle ore 19:30, e fino alle 21:40 circa, si svolge la Finale dell’All Around Individualiste Gruppo B. Tale appuntamento è visibile, in diretta, su Rai Sport, rete tematica della TV di Stato visibile sul canale 58 del digitale terrestre.

Poco più tardi, sempre il 22 agosto ma dalle 22:00, si svolgono le performance valevoli per la Finale dell’All Around Individualiste Senior Gruppo A. La sessione dovrebbe durare poco più di due ore ed è proposta, in diretta, su Rai 3.

Sabato 23 agosto, invece, è il giorno in cui scende in pedana la nazionale Italiana per la Finale dell’All Around a Squadre. La grande favorita alla vigilia è la Spagna, ma le Azzurre tenteranno comunque di arrivare quantomeno sul podio. L’inizio è fissato alle ore 19:00 e le esibizioni proseguono fino alle 21:30 circa. Gli interessati possono seguire tutto ciò che accade grazie a Rai 2, che mantiene la linea sino alle 20:30, e successivamente su Rai Sport.

Mondiali di ginnastica ritmica 2025, si chiude la domenica con il Gala

Anche domenica 24 agosto, ultimo giorno in compagnia dei Mondiali di ginnastica ritmica 2025, è protagonista la Rai. In particolare, Rai 2 propone le Finali di specialità, sia quelle Individualiste che a Squadra. Il collegamento parte alle 16:00 e continua fino alle 20:30, quando la diretta si sposta su Rai Sport. Sempre su tale rete, dalle 22:00, è proposto in tempo reale il Gala, evento che chiude ufficialmente il torneo.