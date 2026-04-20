Lunedì 20 aprile è trasmessa, su Giallo, la puntata Morte misteriosa in un parco di McDonald & Dodds 3. L’appuntamento è il primo della nuova stagione ed è trasmesso a partire dalle ore 21:15 circa.

McDonald & Dodds 3 Morte misteriosa in un parco, regista e dove è girata

Creata da Robert Murphy, la serie tv appartiene al genere poliziesco. Le società che hanno lavorato alla realizzazione del titolo sono le Mammoth Screen, ITV Studios e BritBox.

La sceneggiatura degli appuntamenti è curata dal già citato Robert Murphy, oltre che da Rob Drummond e Kam Odedra. La regia, invece, è affidata a Sasha Ransome, Ian Aryeh, Isher Sahota e Robert Quinn.

Le riprese si sono svolte nella cittadina di Barth, nel Regno Unito. In totale, la terza stagione, che in Gran Bretagna ha debuttato con buoni ascolti nel giugno del 2022, è composta da quattro puntate, ognuna delle quali ha una durata di 90 minuti. Giallo ne propone una alla settimana, nel prime time del lunedì.

McDonald & Dodds 3 Morte misteriosa in un parco, la trama

Nel corso della puntata dal titolo Morte misteriosa in un parco, i due protagonisti McDonald e Dodds devono cercare di risolvere un intricato caso di omicidio. La vittima è Elodie Docherty, una giovane ragazza originaria dell’Irlanda, il cui corpo privo di vita è rinvenuto, in pieno giorno, all’interno di uno dei parchi più affollati della città. Una particolarità colpisce subito gli investigatori: la vittima ha stampato, sul viso, un sorriso decisamente spettrale.

Spoiler finale

Durante l’episodio, i due protagonisti si mettono subito alla ricerca di indizi per comprendere chi ha tolto la vita alla giovane ragazza, in apparenza innocente. Con il procedere delle indagini, i detective si concentrano intorno ad una vecchia villa fatiscente, dove devono valutare l’eventuale coinvolgimento nella vicenda del professor George Gillan, antropologo linguistico, e della sua eccentrica madre. Quel che nessuno sospetta, però, è che tale inchiesta rischia di far emergere delle verità nascoste che potrebbero essere molto dolorose per Dodds.

McDonald & Dodds 3 Morte misteriosa in un parco, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di McDonald & Dodds 3, al via lunedì 20 aprile e in onda in prima serata su Giallo, oltre che visibili anche in diretta streaming mediante il sito web dell’emittente.