Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli sono i due attori protagonisti della serie tv Rosa Elettrica. Il titolo debutta venerdì 8 maggio, su Sky Atlantic, dalle 21:10 circa.

Rosa Elettrica serie tv, regista e dove è girata

La serie tv Rosa Elettrica appartiene al genere thriller. La prima stagione è composta da un totale di sei episodi, dalla durata di circa un’ora ciascuno. Sky Atlantic ne propone due alla settimana, nel prime time del venerdì.

Colui che ha curato la regia degli appuntamenti è Davide Marengo. La sceneggiatura è liberamente ispirata all’omonimo romanzo del 2007 di Giampaolo Simi. Quest’ultimo ha firmato il soggetto della serie e ha lavorato insieme a Giordana Mari, Vittorino Testa, Fortunata Apicella e Serena Patrignanelli.

Svariate le città nelle quali si sono svolte le riprese, fra cui diverse località dell’Emilia Romagna e del Lazio.

Rosa Elettrica serie tv, la trama

La protagonista della serie tv è Rosa, giovane agente del programma protezione testimoni. Vive con la costante paura di non essere all’altezza, ma deve cercare di tenere a bada questi pensieri nel momento in cui riceve un compito molto importante: scortare Daniele Mastronero conosciuto come Cocìss, uno dei baby-boss più imprevedibili e pericolosi della Camorra che ha deciso di collaborare con la giustizia.

Durante l’impiego, Rosa scopre che qualcosa, nell’operazione, non torna. Consapevole di essere potenzialmente in pericolo e di non potersi più fidare di nessuno, neanche delle istituzioni, prende la decisione più complicata e coraggiosa: rompere la catena di comando e fuggire insieme a Cocìss.

Spoiler finale

I due, nel corso di Rosa Elettrica, diventano ben presto bersagli e, per fuggire, iniziano una fuga che li porta ad attraversare, in lungo e in largo, l’Italia. La loro storia è destinata ad intrecciarsi a quella di Saro Incantalupo, a capo del clan che prende il nome dal suo cognome e che è latitante da 20 anni. Sulle sue tracce c’è Paolo D’Intrò, rispettato Sostituto Procuratore di Napoli, che dopo aver dimezzato la Camorra è disposto a tutto pur di riuscire ad individuarlo e consegnarlo alla giustizia.

Rosa Elettrica serie tv, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Rosa Elettrica, in onda su Sky Atlantic e, in streaming, su Now TV e Sky Go.