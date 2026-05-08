Giovedì 7 maggio è andata in onda la semifinale di Pechino Express 2026. Il format, visibile su Sky Uno, è arrivato in Giappone e, per l’occasione, il conduttore Costantino Della Gherardesca è affiancato dall’inviato Guido Meda. Questo l’elenco delle coppie presenti ai nastri di partenza:

Chanel Totti e Filippo Laurino: I Raccomandati;

e I Raccomandati; Jo Squillo e Michelle Masullo: Le DJ;

e Le DJ; Candelaria e Camila Solorzano: Le Albiceleste;

e Le Albiceleste; Fiona May e Patrick Stevens: I Veloci.

Pechino Express 2026 semifinale, una tappa lunga oltre 600 km

La semifinale di Pechino Express 2026 è lunga ben 627 km, con un percorso che da Tokyo porta i viaggiatori fino a Nagoya. Dopo la partenza dalla capitale, i concorrenti hanno affrontato la prima missione: nello Shibuya Crossing hanno dovuto scambiare i loro biglietti da visita con 10 persone e portarli a Guido Meda.

Dopo aver incontrato l’inviato nei pressi della statua di Hachiko, i concorrenti sono ripartiti in direzione Tsukiji Market, per preparare sei piccoli pezzi di sushi. Chi non è riuscito a farlo, ha dovuto assaggiare delle pietanze tutt’altro che piacevoli: occhi di tonno, sperma di merluzzo, intestino di calamaro e fagioli di soia fermentati.

Gli ultimi ad aver completato la missione sono I Veloci, che hanno dovuto portare con sé la Guido Flag. Meda, a coloro che la hanno, racconta un lungo aneddoto della sua carriera, facendoli ritardare. Chi arriva al traguardo con la Guido Flag perde una posizione in classifica. La corsa è proseguita verso il Rainbow Bridge, lungo 2 km e che tutti i concorrenti hanno dovuto attraversare a piedi.

Mai dire Pechino

La semifinale di Pechino Express 2026 è continuata con una missione dal titolo Mai dire Pechino. Con la telecronaca della Gialappa’s Band, i viaggiatori hanno dovuto superare tre prove: camminare fino alla bandiera con una banana tra le gambe, raggiungere la statua di Gundam e indossare una calza in testa per raggiungere una mela e soffiare in un tubo per spingere un insetto nella bocca dell’avversario prima che lui faccia altrettanto. Per ogni prova non superata, i protagonisti hanno dovuto scontare una penalità.

La puntata dello show è proseguita nella stazione dei treni di Shinagawa, dove hanno preso un treno per arrivare a Hamamatsu. Lungo il tragitto, le coppie hanno scoperto di dover imparare tre haikù, componimenti in giapponese. Giunti nella città, le coppie hanno dovuto cercare un alloggio per la notte. Il secondo giorno è proseguito all’interno di un Rage Room, dove le coppie si sono potute sfogare. La difficoltà principale, però, è che i viaggiatori hanno dovuto convincere due persone ad entrare con loro nella stanza.

Pechino Express 2026 semifinale, gli eliminati

Durante la semifinale di Pechino Express 2026, i protagonisti si sono diretti a Kuwana, dove hanno sostenuto l’interrogazione di haikù di fronte a Costantino e a un esperto giudice. Una volta superata la prova, i concorrenti hanno potuto firmare il Libro Rosso. Le prime a riuscirci sono Le DJ, che hanno guadagnato una posizione nella classifica finale.

Dopo una rapida sosta al parco di Nara, dove i viaggiatori hanno dovuto scattare una foto con cinque cervi, la corsa è terminata nel Tappeto Rosso situato al Suzaku Gate, residenza imperiale. Le vincitrici della semifinale sono Le DJ, che hanno dovuto scegliere chi eliminare fra I Veloci e Le Albiceleste. La loro scelta è quella di estromettere dalla corsa Candelaria e Camila Solorzano, la cui eliminazione è confermata dalla Busta Nera.