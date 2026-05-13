Mercoledì 13 maggio è in onda la puntata dal titolo L’Ammiraglio di Capitaine Marleau. Il titolo è visibile dalle 21:25 circa.

Capitaine Marleau L’Ammiraglio, regista e dove è girata

Capitaine Marleau appartiene al genere poliziesco. Originale della Francia, il titolo è ideato da Elsa Marpeau.

La società che ha curato la realizzazione della serie tv è la PassionFilms. Al centro dei vari appuntamenti c’è proprio il Capitano Marleau, ispettrice della Gendarmeria impegnata, ogni settimana, in diversi casi di cronaca. La regia è affidata a Josée Dayan.

La puntata di oggi, denominata L’Ammiraglio, è stata diffusa in Belgio e in Francia rispettivamente ad aprile e dicembre. Come tutti gli episodi precedenti, esso ha una durata di circa due ore. Le riprese si sono svolte in varie località della Francia.

Capitaine Marleau L’Ammiraglio, la trama

Nel corso della puntata dal titolo L’Ammiraglio, la protagonista è chiamata a risolvere un nuovo, intricato caso di omicidio. La vittima si chiama Clara Santini ed è un’assistente sociale, il cui corpo privo di vita è rinvenuto in riva a un lago.

Marleau riceve l’incarico di cercare di far luce sulla vicenda, nel tentativo di individuare il movente e il responsabile. Dopo aver effettuato i primi rilievi, le attenzioni del personaggio principale si rivolgono sue persone, che diventano subito i principali sospettati.

Spoiler finale

Il primo a finire sotto la lente di ingrandimento del Capitano Marleau, nella serie, è Gabin Vauthier. Quest’ultimo era il compagno della vittima ed è noto da tutti con il soprannome de L’Ammiraglio. La seconda persona sospettata è Jade, un’adolescente che Santini aveva conosciuto a lavoro e che ha dei piccoli precedenti per furto.

Con il procede delle indagini da parte della polizia emerge un’altra informazione che potrebbe essere fondamentale per la risoluzione del caso. Claire Santini, infatti, era coinvolta in un progetto per la costruzione di un centro per sport acquatici, che aveva suscitato la disapprovazione di alcuni.

Capitaine Marleau L’Ammiraglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata di oggi di Capitaine Marleau, serie tv fruibile anche in diretta streaming mediante l’applicazione Discovery+ e sul sito dell’emittente.