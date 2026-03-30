La fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio giunge al suo atto finale su Rai 1 con la quarta ed ultima puntata, in onda lunedì 30 marzo. L’episodio conclusivo esplora il delicato tema della giustizia e delle sue contraddizioni, portando sullo schermo un racconto teso e malinconico. La serie, disponibile anche in streaming su RaiPlay, si conferma un appuntamento imperdibile per chi ama i legal drama capaci di scavare nell’animo umano.

Al centro della narrazione troviamo l’avvocato Guido Guerrieri, interpretato da Alessandro Gassmann, alle prese con un caso che lo tocca molto da vicino. Tra dilemmi morali laceranti e incontri inaspettati, questa puntata segna una svolta decisiva non solo nella carriera del legale barese, ma anche nel suo percorso di crescita personale.

La trama della quarta puntata di Guerrieri – La regola dell’equilibrio

Il caso principale che impegna Guerrieri riguarda il suo storico maestro di boxe, Quintavalle, attualmente in attesa di una sentenza definitiva in Cassazione. Difendere l’uomo che gli ha insegnato la disciplina e il coraggio sul ring spinge l’avvocato a interrogarsi profondamente sui tempi della giustizia italiana: una macchina spesso così lenta da rischiare di perdere il suo significato originario. Guido si ritrova a combattere una battaglia legale che è anche una sfida contro i propri dubbi professionali, cercando di mantenere quell’equilibrio precario tra il rigore della legge e la realtà dei sentimenti.

Parallelamente alle aule di tribunale, la vita privata di Guido subisce una scossa. L’incontro con Margherita, un nuovo personaggio che entra in scena proprio in questo episodio, costringe Guerrieri a guardarsi dentro con onestà. La loro conoscenza offre all’avvocato una prospettiva diversa sulla propria esistenza solitaria, aprendo squarci di riflessione su ciò che conta davvero al di là della toga e dei faldoni giudiziari.

Il cast della quarta puntata della serie tv Guerrieri

Ecco i principali interpreti che animano il finale di stagione:

Alessandro Gassmann : Guido Guerrieri

: Guido Guerrieri Quintavalle : il maestro di boxe di Guerrieri

: il maestro di boxe di Guerrieri Margherita : nuova figura chiave della puntata

: nuova figura chiave della puntata Annapaola : collaboratrice storica dell’avvocato

: collaboratrice storica dell’avvocato Stefano Corsano : l’avvocato d’affari

: l’avvocato d’affari Piero Larocca: il magistrato coinvolto nelle indagini

Dove è girata Guerrieri – La regola dell’equilibrio

La splendida città di Bari, in Puglia, si conferma il palcoscenico naturale della serie. Le riprese dell’ultima puntata valorizzano i luoghi simbolo del capoluogo pugliese:

Centro storico (Bari Vecchia) : con i suoi vicoli stretti dove Guerrieri ama perdersi nei suoi pensieri.

: con i suoi vicoli stretti dove Guerrieri ama perdersi nei suoi pensieri. Lungomare : teatro delle camminate notturne del protagonista, che riflettono la malinconia del mare Adriatico.

: teatro delle camminate notturne del protagonista, che riflettono la malinconia del mare Adriatico. Tribunale e quartieri moderni: che restituiscono l’immagine di una città dinamica e complessa, perfettamente in linea con il tono realistico della fiction.

Spoiler finale della puntata

Attenzione spoiler: Nel finale di stagione, Guerrieri deve accettare l’esito del caso Quintavalle, un verdetto che lo lascia con un amaro senso di incompiutezza ma che rafforza la sua convinzione sull’importanza di non arrendersi mai. Sul fronte sentimentale, il legame con Margherita non si esaurisce in un semplice incontro passeggero; il finale suggerisce che l’avvocato sia finalmente pronto a lasciarsi alle spalle i fantasmi del passato per accogliere un nuovo capitolo della sua vita. La puntata si chiude con un’immagine densa di speranza, lasciando intendere che il futuro di Guido Guerrieri potrebbe riservare cambiamenti profondi e inaspettati.

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