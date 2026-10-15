L’edizione 2026-2027 dell’Europa League arriva alla seconda giornata. La competizione europea ha come protagoniste due squadre italiane, che secondo i bookmakers sono fra le favorite per la vittoria finale: stiamo parlando del Milan e della Juventus.

Europa League 2026-2027 seconda giornata, i rossoneri impegnati in Austria

La prima compagine italiana a scendere in campo nella seconda giornata di Europa League è il Milan. I rossoneri, allenati quest’anno dal tecnico portoghese Ruben Amorim, non ha iniziato certamente bene l’avventura nella competizione. Nel debutto, infatti, i nostri portacolori hanno ottenuto una brutta sconfitta per 2 a 0 in trasferta contro il Benfica.

A partire dalle ore 18:45 del 15 ottobre il Milan è impegnato ancora una volta lontano da casa. I rossoneri, infatti, sono intenzionati a ottenere i primi tre punti dell’edizione nella Red Bull Arena, impianto nel quale si disputano tutte le sfide casalinghe del Salisburgo, che invece hanno trionfato nel primo incontro.

Salisburgo-Milan è proposta, in diretta e in esclusiva, solamente sulle reti Sky Sport Uno e Sky Sport 253, con il commento di Federico Zancan e Riccardo Montolivo.

Europa League 2026-2027 seconda giornata, la Juve impegnata in Spagna

La seconda giornata di Europa League 2026-2027 continua alle 21:00. È in tale orario, infatti, che è previsto il fischio di inizio del faccia a faccia con protagonista la Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri, che nel debutto hanno dominato contro il NEC riuscendo a trionfare per 5 a 0, cercano la seconda vittoria di fila.

Per ottenerla, però, devono superare l’ostacolo non semplice del Celta Vigo. Gli spagnoli scenderanno in campo fortemente determinati a riscattare la sconfitta ottenuta a sorpresa per 1 a 0 contro l’Omonia nella prima giornata. Celta Vigo-Juventus è una esclusiva di Sky Sport Uno e Sky Sport 252, con il commento affidato a Riccardo Gentile e Aldo Serena.

In chiaro su TV8, dalle 21:00, spazio allo scontro Benfica-Celtic, raccontato da Paolo Ciarravano.

Debutta la Conference League

Oltre alla seconda giornata di Europa League, giovedì 15 ottobre si svolge la prima giornata dell’edizione 2026-2027 di Conference League. In tale competizione è protagonista una sola squadra italiana, ovvero l’Atalanta. Una compagine, quest’ultima, che fino a questo momento, in campionato, ha faticato non poco a tenere testa alle squadre di vertice.

La Dea, per il primo appuntamento del torneo, affronta il Pafos, società che milita nel massimo campionato di Cipro. La diretta di Atalanta-Pafos, prevista dalle ore 21:00, è una esclusivamente solamente delle reti di Sky.