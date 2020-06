Nella puntata di Daydreamer di giovedì 25 giugno 2020, Can ha un attacco di gelosia nel confronti di un imprenditore che inizia a fare delle avance molto intense a Sanem. L’appuntamento è su Canale 5 nel day time pomeridiano alle 14.45.

Daydreamer 25 giugno la gelosia di Can

Nella puntata odierna si sta svolgendo una festa in onore di un imprenditore francese di profumi, di nome Fabbri. Can guarda le avances che il giovane riserva a Sanem. E inizia ad essere geloso.

Fabbri si fa sempre più invadente con Sanem e la ragazza non sa come comportarsi. Si sente imbarazzata e non sa come allontanarlo gentilmente senza creare danno all’immagine della sua agenzia

Ed allora Can in preda ad una rabbia di cui non si rende ancora conto, porta via Sanem dalla festa. In questo modo rischia di far sfumare l’importante contratti con lui.

Insomma Fabbri è letteralmente stregato da Sanem. E Can non accetta come l’uomo non si faccia scrupolo di corteggiare la Aydin che tra l’altro è una sua dipendente. Dopo averla allontanata la porta letteralmente via. E la conduce in un posto segreto.

Daydreamer 24 giugno – streaming

Per gli appassionati della soap ricordiamo che è possibile vederla anche in streaming sul sito www.mediasetplay.it. Oppure con l’apposita app MediasetPlay scaricabile da App Store per i dispositivi iPhone-iPad o da Google Play per i possessori di devices Android.