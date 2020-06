Inizia una nuova settimana di programmazione per Daydreamer con la puntata del 29 giugno. La soap opera turca con protagonisti Can e Sanem va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì su Canale 5. L’appuntamento è alle 14:45, ovvero la fascia oraria in cui andava in onda Uomini e Donne.

Daydreamer 29 giugno 2020 arriva Osman

Come abbiamo visto nella scorsa puntata di venerdì, l’imprenditore italo-francese Enzo Fabbri aveva accettato di realizzare la sua campagna promozionale all’interno della azienda di Can e Emre.

Ma aveva proposto di realizzare una sorta di campus di preparazione all’interno del quale ognuno dei dipendenti poteva portare un proprio accompagnatore. E Sanem, proprio al campus, aveva portato Osman facendolo passare come suo fidanzato ovviamente di copertura.

Tutto questo è accaduto perché, nella puntata precedente, Sanem aveva scoperto che Can aveva una fidanzata. E la gelosia l’aveva spinta a compiere questo gesto.

Inoltre Aylin ruba le foto dal cellulare di Emre con il fine di accusare di plagio Can. Tutto era successo perché al campus voluto da Enzo Fabbri, Aylin era riuscita a ottenere le foto della campagna in favore delle donne fatta da Can.

Erano scatti in cui Sanem appariva come modella. Ma, ipocritamente e astutamente fa credere ad Emre, di non averle prese. Il fine di questa bugia è perchè Emre è sospettoso dei reali sentimenti che lei nutre nei suoi riguardi.

Inoltre quando Muzaffer viene a sapere che Osman è andato al campo si arrabbia e lo accusa di aver tradito l’amicizia duratura che aveva con lui.

Infine Fabbri non sta facendo mancare le sue attenzioni a Sanem. Ma è ancora sicuro che lei e Can abbiano una storia d’amore.In tutto questo frangente Muzzafer è innamorato perdutamente di Sanem e soffre che questa situazione.

Ma anche Can è stanco di avere un rapporto così contraddittorio con Sanem. E decide alla fine di chiarire finalmente, la natura della loro amicizia. A patto che sia davvero amicizia.

Daydreamer puntata 29 giugno – streaming

Per gli appassionati della soap ricordiamo che è possibile vederla anche in streaming sul sito www.mediasetplay.it. Oppure con l’apposita app MediasetPlay scaricabile da App Store per i dispositivi iPhone-iPad o da Google Play per i possessori di devices Android.