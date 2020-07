Nuova settimana di programmazione per Daydreamer – le ali del sogno che nella puntata di oggi lunedì 13 luglio propone nuove dinamiche per il futuro dei due protagonisti. L’appuntamento con la soap opera in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano è alle 14:45.

Daydreamer 13 luglio Can Yaman e Demet Özdemir protagonisti

Nella puntata di oggi Cam Divit interpretato da Can Yaman scopre nel peggiore dei modi come Sanem Aydin abbia cercato insieme al fratello Emre di nuocere alla sua attività all’interno dell’azienda di famiglia.

Intanto i due giovani sono innamorati l’uno dell’altro. Ma gli eventi che si susseguono sembrano a giocare a loro svantaggio. Sanem vuole ad ogni costo dimenticare Can. Si sente in colpa per aver partecipato ai piani di sabotaggio di Emre ai danni del fratello.

Purtroppo però Sanem non riesce a stare lontano da Can che in questa fase della della sceneggiatura rivela anche un altro segreto. Non è mai stata fidanzata con Osman. Il giovane è stato soltanto una copertura per nascondere la gelosia che lei provava nei confronti di Can quando ha saputo che lui aveva una fidanzata.

Ma quando Can riesce a capire davvero come è andata la faccenda tra Emre e Sanem, si rende conto che si è servito di Sanem per non rompere il rapporto con la sua fidanzata Aylin.

Ma quando Can conosce tutta la situazione del fratello, scappa per andarlo a raggiungere e per avere da lui una spiegazione.

Naturalmente questa situazione lo spinge a lasciare Salem.

Ma sarà soltanto un allontanamento momentaneo. Emre, intanto vieni avvertito da Sanem di quanto è successo. E gli offre la possibilità di uscire pulito bella situazione trovando un escamotage.

In questo modo Emre evita di dover rivelare al fratello che la documentazione rubata da Salem conteneva anche l’attestato della nascita di una società che aveva già realizzato insieme con Aylin

Intanto Sanem sembra definitivamente uscita dalla vita di Can.

