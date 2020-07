Dal 23 luglio su Rai4, ogni giovedì alle 21.20, va in onda in prima visione assoluta la serie thriller Il principio del piacere-The Pleasure Principle. L’appuntamento è sul canale 21 del digitale terrestre con un racconto investigativo su una misteriosa catena di delitti che unisce tre grandi città dell’Europa orientale. Si tratta della prima coproduzione televisiva transnazionale fra Polonia, Repubblica Ceca e Ucraina. Le atmosfere sono da thriller con elementi drammatici. Il principio del piacere serie tv regia, cast, dove è girata Il regista è il polacco Dariusz Jabłoński che ha curato anche la produzione ed ha creato il soggetto insieme a Maciej Maciejewskie. Il cast internazionale comprende l’attrice polacca Małgorzata Buczkowska, il ceco Karen Rodel e l’ucraino Sergey Strelnikov nei ruoli principali. Recitano anche Stipe Erceg, Magdalena Boczarska, Miroslaw Baka, Ana Geislerova, Miroslaw Haniszewski e Robert Gonera. Le riprese si sono svolte a Varsavia, Praga e sulla costa del Mar Nero. Interessata anche Odessa, oltre che alcune città limitrofe. Il sapiente incastro fra le tre location metropolitane, porta ad una descrizione di ognuna ognuna in chiave fortemente realistica. Ci sono atmosfere mitteleuropee e richiami alle periferie di frontiera. Il titolo originale è semplicemente The Pleasure Principle. Sono dieci gli episodi che compongono la prima stagione. Rai 4 ne manda in onda due per ognuna delle serate del giovedì. Per un totale di cinque settimane.

La trama della serie tv in onda su Rai 4

La trama si articola sul racconto investigativo che coinvolge una misteriosa catena di delitti perpetrati fra tre grandi città dell’Europa orientale.

Tutto inizia ad Odessa. In un pomeriggio assolato, sulla spiaggia di questa città, un gruppo di persone si accorge che una barca sta andando alla deriva lungo la costa.

All’interno viene rinvenuto il cadavere di una giovane donna alla quale manca l’avambraccio sinistro. Quella stessa sera, a Varsavia, un’auto si scontra violentemente con un altro veicolo sul quale viaggia una giovane coppia.

Dalla prima auto esce uomo armato di mazza di baseball con la quale distrugge la macchina dei giovani e scompare nell’oscurità.

Maria, l’ispettore di polizia incaricato delle indagini, trova nella macchina abbandonata dall’uomo, che risulta rubata, avambraccio di una donna.

La situazione si complica quando, la sera successiva, a Praga, un’attrice, tra il materiale di scena per uno spettacolo teatrale fa una analoga macabra scoperta.

Dentro una borsa usata come oggetto di scena, trova un altro avambraccio. Dalle indagini, risulta che era stato precedentemente congelato.

La polizia polacca, quella ceca e ucraina decidono di unire le proprie forze per iniziare l’indagine su tre casi che sembrano indubbiamente collegati tra loro. E sono molti gli indizi a far propendere per una tale ipotesi.