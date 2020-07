Nuovo appuntamento oggi 23 luglio con Daydreamer le ali del sogno. La puntata va in onda su Canale 5 alle 14.45 ogni giorno dal lunedì al venerdì. Daydreamer è una serie turca girata a Istanbul il cui titolo originale è Erkenci Kuş.

Daydreamer 23 luglio, Polen contro Sanem

Nella puntata odierna Polen la fidanzata o presunta tale di Can Divit (Can Yaman) è intenzionata a rendere la vita difficile a Sanem. Si è infatti accorta che tra Can e laa giovane dipendentee c’è una attrazione di cui ancora non conosce l’importanza.

Ma vuole assolutamente tenersi stretto il suo uomo. Ed allora si trasferisce a casa di Can. Intanto si avvicina il compleanno della bellissima Polen. E lei sta organizzando una mega festa proprio dell’abitazione del fidanzato. Sanem, però, è all’oscuro di tutto. sa di essere stata invitata al party. Ma non conosce i motivi.

La sera del compleanno Sanem e Guliz si recano insieme alla festa. Durante il tragitto, Guliz le rivela che Can e Polen adesso convivono. E i due sono tornati ad essere una coppia. Lo dimostrano i festeggiamenti per il compleanno di Polen.

Sanem dinanzi a questa realtà che non conosceva, è sconvolta. Presa da un momento di rabbia, dice a Guliz che non la seguirà alla festa.

Decide, così, di raggiungere CeyCey a teatro. Ma la serata per Sanem non è finita. Al contrario, adesso inizia. Infatti Can nota subito l’assenza di Sanem e chiude perchè non sia venuta. Guliz gli conferma che ha preferito recarsi a teatro.

Dopo alcuni momenti di incertezza, Can lascia la festa e la raggiunge per confessarle, finalmente, tutta la verità. Ha capito che l’amore per Sanem è più importante di qualsiasi mossa di Polen per non essere abbandonata.

Daydreamer streaming