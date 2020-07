Giallo propone questa sera la serie Alice Nevers 12 con gli episodi dal titolo Ragione di stato e Nel cuore del mare. L’appuntamento è al canale 38 del digitale terrestre free con l’ultima puntata della serie che ha come protagonista un giudice donna.

Alice Nevers interpretata da Marine Delterme è infatti il personaggio principale intorno a cui ruotano tutte le dinamiche della serie. La giudice opera a Parigi dove è stato ricostruito il commissariato della serie a Quai des Orfèvres. Accanto a lei il suo braccio destro, il comandante Frédéric Marquand, interpretato da Jean-Michel Tinivelli.

Alice Nevers 12 – trama episodio Ragione di Stato

Il nono episodio in onda questa sera ha per titolo Ragione di Stato che in francese è Raison d’état. L’episodio è andato in onda in Francia su TF1 ed è stato uno dei più visti in assoluto della serie. Infatti ha raggiunto 7 milioni di telespettatori con il 32,1% di share. Un vero e proprio record della dodicesima stagione.

Tra i personaggi principali di puntata c’è Louise Chevalier interpretata da Laury Thilleman che oltre ad essere attrice è anche una intrattenitrice televisiva. É stata Miss Francia nel 2011.

La puntata si apre proprio con Louise Chevalier che è stata investita da una auto nel centro di Parigi. La polizia, accorsa immediatamente, le trova addosso in contanti 50.000 euro, una somma enorme. Soprattutto se si pensa che Louise fino a qualche mese prima era una semplice impiegata.

Accorrono Alice Nevers e Marquand per cercare di capire i motivi per i quali la giovane donna è stata colpita. I due infatti non credono che sia stato un incidente. E cominciano così a rovistare nel passato della Chevalier. Riescono a sapere che il destino di Louise Chevalier era cambiato quando aveva conosciuto Farah Al-Khoury ricchissima ereditiera appartenente ad una famiglia molto prestigiosa del Medio Oriente. L’amica l’aveva presa sotto la sua ala protettrice.

Per quanto riguarda la vita privata della Nevers, Marquand si avvicina sempre di più a Rachel. E la giudice comincia a pensare che oramai dal punto di vista sentimentale, Marquand è definitivamente perso.

Alice Nevers 12 – trama episodio Nel cuore del male

Il decimo ed ultimo episodio della dodicesima stagione, Nel cuore del male, ha come titolo originale Au cœur du mal. L’episodio è andato in onda in Francia sempre su TF1 ed ha conquistato 6.300.000 telespettatori con una share del 28,9%.

Tra i personaggi di puntata c’è Clément Garrel interpretato dall’attore Frédéric van den Driessche.

La vicenda si apre con un omicidio. A morire è Clément Garrel un brillante professore di psicologia ucciso durante uno dei suoi corsi universitari con due colpi di pistola al cuore. Comincia l’inchiesta di Alice Nevers e Marquand. I due per penetrare nelle atmosfere del delitto cercano di indagare nel passato del professore. Si accorgono che cinque anni prima aveva realizzato un’esperienza psicologica estrema molto pericolosa che aveva avuto delle conseguenze molto gravi su tutti coloro che vi avevano partecipato.

Ed è proprio in quest’ambito che i due riusciranno a scovare il colpevole e trovare la verità.

Dal punto di vista personale, finalmente Marquand si rende conto che Alice aveva ragione su Rachel. Ma sembra oramai che sia troppo tardi e la giudice abbia altri progetti personali.

Alice Nevers 12 – il cast completo

Di seguito il cast del film Alice Nevers 12 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Marine Delterme ( Alice Nevers 11 ): Alice Nevers

( ): Alice Nevers Jean-Michel Tinivelli : Frédéric Marquand

: Frédéric Marquand Gary Mihaileanu : Djibril Kadiri

: Djibril Kadiri Ahmed Sylla : Noah Diacouné

: Noah Diacouné Noam Morgensztern : Max Cohen

: Max Cohen Grégori Baquet : Ludovic

: Ludovic Arnaud Binard : Sylvain Romance

: Sylvain Romance Alexandre Brasseur : Guérand

: Guérand Richaud Valls : Forette

: Forette Karina Testa : Léa Delcourt

: Léa Delcourt Guillaume Carcaud : Victor Lemonnier

: Victor Lemonnier Jean Dell : Édouard Lemonnier

: Édouard Lemonnier Loïc Legendre: Jérôme Ravalec

I doppiatori italiani