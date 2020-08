Alle 21:25 di questa sera, lunedì 3 agosto 2020, su Rai 1 va in onda l’episodio Il ladro onesto de Il Giovane Montalbano 2. È la quinta puntata della serie con Michele Riondino nei panni dell’esordiente commissario nato dalla fantasia di Andrea Camilleri. Tre casi si intrecciano in maniera singolare, mentre arriva l’inaspettata richiesta di trasferimento da parte di Montalbano.

La seconda stagione è stata prodotta nel 2015 da Palomar e Rai Fiction. La regia è di Gianluca Maria Tavarelli.

Trama Il giovane Montalbano 2

Salvo Montalbano è il Vice Commissario trentatreenne di Mascalippa, comune montano in provincia di Enna. La trama de Il giovane Montalbano inizia dal momento della sua promozione a Commissario di Vigata, nel 1990. Una grande soddisfazione professionale, cui però non corrisponde la gioia apparentemente scontata per il ritorno nella città natale.

A Vigata, Montalbano ha sofferto per la morte prematura della madre e per l’abbandono del padre. Rimettere piede dove è cresciuto innesca un travaglio interiore che riapre la ferita. Ne fa le spese il rapporto con la compagna Mery, provata dai comportamenti sfuggenti del commissario e costretta a lasciarlo.

Intanto, durante una delle prime indagini, Montalbano conosce l’architetto genovese Livia Burlando. L’intesa tra i due è profonda, ma la loro relazione inizia con qualche ostacolo. Livia deve familiarizzare con il carattere non facile del Commissario, già goffo nella vita di coppia, ora turbato anche dalle questioni personali. Ci riesce con intelligenza e amorevolezza. È soprattutto grazie a lei se il giovane Montalbano riabbraccia il padre.

In commissariato, il lavoro parte bene. Montalbano risolve le indagini con uno stile personale, spesso lontano dalla prassi, ma estremamente efficace. Lo affianca l’Ispettore Carmine Fazio, poliziotto storico ed irreprensibile di Vigata. Poi arriva il Vice commissario Mimì Augello e Giuseppe Fazio sostituisce il padre, malato di cuore. Con gli agenti Catarella, Gallo e Paternò cementano una squadra stravagante ma valida.

La seconda stagione de Il giovane Montalbano si annuncia come il compimento della serenità del commissario. In realtà, per lui inizia un nuovo periodo complicato. Segnato da alcune indagini, Montalbano fa i conti con l’adulto che è diventato e le implicazioni della sua professione. Inoltre, Livia si allontana dopo aver assistito ad una drammatica sparatoria. Il commissario deve capire quale futuro ritagliarsi.

Il giovane Montalbano 2 trama e finale episodio Il ladro onesto

L’episodio de Il giovane Montalbano 2, in onda lunedì 3 agosto su Rai 1, si intitola Il ladro onesto. La trama si apre con due indagini. La prima riguarda una strana serie di furti: alcune vittime si avvicendano in commissariato per denunciare la sparizione di dieci euro o poco più. Montalbano le giudica stramberie di cittadini dalla denuncia facile. Anche perché, in tutti i furti il ladro avrebbe potuto portare via con sé somme ben più cospicue, ma non l’ha fatto.

La seconda indagine dell’episodio Il ladro onesto riguarda la scomparsa della barista Pamela Bianchi. Giovane e avvenente, le piace circondarsi di amanti anche facoltosi e in vista, con i quali ha storie fugaci annotate meticolosamente nell’agenda. Scompare alla fine di una normale giornata di lavoro, intorno a mezzanotte, e il suo cadavere viene ritrovato qualche giorno dopo lungo la ferrovia.

Nel frattempo, il giovane Montalbano risolve la prima indagine grazie a Carmine Fazio. Il colpevole è Michele Cangitano, detto Lozupone, un sessantenne sorprendentemente abile e intelligente. Il commissario capisce che è senza lavoro e ruba solo il necessario per sopravvivere, dunque non l’arresta. Al contrario, si fa aiutare per risolvere un terzo caso: il rapimento del figlio di un imprenditore. La Questura mobilità tutte le forze speciali, eppure il caso si risolve proprio grazie a Lozupone.

Più difficile ricostruire l’omicidio di Pamela Bianchi. Allora, Montalbano ricorre di nuovo all’esperienza di Carmine Fazio. Della Bianchi si sa che ha una vita sentimentale movimentata, ma apparentemente senza screzi. Nel finale, emerge che la donna era terrorizzata da un amante mafioso. L’aveva minacciata per salvare il suo onore di fronte al futuro suocero, nonché boss della cosca per cui delinque.

A metterlo sulle tracce della Bianchi, l’affittuaria invadente e pettegola della giovane, Rosalia Insalaco.

Montalbano chiede il trasferimento episodio 3 agosto

Oltre che dalle indagini, l’episodio de Il giovane Montalbano 2 in onda il 3 agosto è alimentato da una svolta inaspettata. Il commissario incontra il Questore Alabiso e gli chiede il trasferimento a Genova. Spiega che vuole stare più vicino alla compagna Livia. Allo stesso tempo, teme che Vigata lo leghi per sempre alla sua infanzia e non lo faccia mai diventare pienamente adulto.

La notizia ferisce i colleghi, a cominciare da Mimì Augello. Lo stesso Montalbano sembra molto determinato, ma consapevole del rischio legato a quella decisione.

La fuga di Livia dopo la sparatoria cui ha assistito ha aperto una crisi non solo nella loro relazione, ma anche con sé stesso. Il trasferimento potrebbe essere la svolta cruciale su entrambi i fronti.

La conferma arriva dalla storia fugace con la Direttrice di banca Stella Parenti. Nell’episodio precedente, Montalbano ha provato a voltare pagina lasciandosi andare all’attrazione per la Parenti. È servito solamente a sottolineare il suo amore per Livia.

Montalbano e Stella Parenti si incontrano di nuovo nell’episodio Il ladro onesto, ma è uno scambio di battute che chiude il loro rapporto.

Infine, il Questore Alabiso accorda il trasferimento a Montalbano, però preannuncia tempi lunghi per renderlo effettivo.

Il giovane Montalbano 2 episodio Il ladro onesto dove è girato, colonna sonora e sceneggiatura

Il giovane Montalbano 2 è girato in alcuni dei luoghi più caratteristici della Sicilia sud orientale. L’episodio Il ladro onesto è ambientato tra Scicli e Ragusa Ibla, con alcune scene sul lungomare di Sampieri.

L’intera serie è girata tra Ragusa Ibla, Scicli, Modica, Vittoria, Noto, Porto Empedocle e Punta Secca a Santa Croce Camerina.

I luoghi simbolo si trovano soprattutto tra Scicli e Ragusa Ibla. Nel Palazzo del Municipio di Scili si trova il commissariato di Vigata, mentre in Palazzo Iacono della stessa città ha sede la Questura di Montelusa. A Ragusa Ibla, invece, appartengono altri scorci iconici de Il giovane Montalbano 2 e posti adorati dal commissario, come la trattoria “Da Calogero”. Infine, la celebre casa sul mare di Montalbano si trova a Punta Secca, nel comune di Santa Croce Camerina.

La sceneggiatura dell’episodio Il ladro onesto è scritta da Andrea Camilleri e Francesco Bruni. Nasce dai racconti Il biglietto rubato e Il ladro onesto, contenuti nella raccolta Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano.

Le musiche de Il giovane Montalbano 2 sono scritte da Andrea Guerra. Mentre, Olivia Sellerio canta le canzoni della colonna sonora, scritte dai lei stessa. La sigla iniziale è Curri Curri, invece Vuci mia cantannu è la sigla finale di gran parte delle puntate, con alcune eccezioni. Altri brani della colonna sonora sono Lu jornu ca cantavanu li manu, Anticchia i celu supra a testa, Calati juncu ca passa la china e A tia ca lu munni è grannu.

Cast episodio Il ladro onesto

Ecco il cast completo de Il giovane Montalbano 2, con gli attori e i personaggi dell’episodio Il ladro onesto:

Michele Riondino – Commissario Montalbano

– Commissario Montalbano Alessio Vassallo – Vice Commissario Mimì Augello

– Vice Commissario Mimì Augello Sarah Felberbaum – Livia Burlando

– Livia Burlando Beniamino Marcone – Giuseppe Fazio

– Giuseppe Fazio Andrea Tidona – Ispettore Carmine Fazio

– Ispettore Carmine Fazio Serena Iansiti – Stella Parenti, Direttrice della Banca Commerciale

– Stella Parenti, Direttrice della Banca Commerciale Ludovica Mairè Rogati – Pamela Bianchi, la barista

– Pamela Bianchi, la barista Gaetano Aronica – Michele Cangitano, detto Lozupone, il ladro

– Michele Cangitano, detto Lozupone, il ladro Dario Veca – Totò Barletta, il proprietario del bar

– Totò Barletta, il proprietario del bar Claudio Casisa – Petrino, cameriere del bar

– Petrino, cameriere del bar Giovanni Argante – Carlo Puma

– Carlo Puma Giuditta Perriera – Rosalia Insalaco

– Rosalia Insalaco Fabrizio Pizzuto – Agente Agatino Catarella

– Agente Agatino Catarella Alessio Piazza – Agente Paternò

– Agente Paternò Maurilio Leto – Agente Gallo

– Agente Gallo Massimo De Rossi – Questore Alabiso

– Questore Alabiso Giuseppe Santostefano – Dottor Pasquano

– Dottor Pasquano Carmelo Galati – Giornalista televisivo Rete Libera

Altri attori del cast, che però non compaiono in questo episodio: