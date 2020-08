Rai Premium trasmette questa sera in replica la serie tv Marcinelle. Andata in onda in prima visione TV su Rai 1 il 23 e il 24 novembre 2003, è scritta da Laura Toscano e Franco Marotta. Viene riproposta oggi 8 agosto perchè in tale data, nel 1956, avvenne il disastro di Marcinelle.

Marcinelle serie tv Rai Premium

L’8 agosto 1956 un tragico incidente si verificò nella miniera di carbone di Bois du Cazier. In quella che era allora la città di Marcinelle vicino a Charleroi in Belgio, morirono 262 persone. E 136 erano lavoratori immigrati italiani.

Da quel giorno sono passati 64 anni. In ricordo delle vittime Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) questa sera sabato 8 agosto alle 21.20, ripropone la fiction “Marcinelle”.

Marcinelle serie tv – regia, protagonisti, dove è girata

Diretta da Andrea e Antonio Frazzi, la fiction è interpretata da Claudio Amendola, Maria Grazia Cucinotta, Lorenza Indovina e Gioele Dix.

Le musiche sono state scritte da Luis Bacalov.

La fiction è stata trasmessa in replica da TV 2000 nel 2010. Le riprese si sono svolte in Belgio, in particolare nei luoghi dove si sono svolti realmente i fatti raccontati.Molte ricostruzioni sono state fatte in altre location.

Marcinelle serie tv – trama

La tragedia di Marcinelle viene rievocata attraverso la storia di Antonio, un giovane che si era trasferito lì per rifarsi una vita. Il disastro lo farà diventare un eroe.

Per raccontare questo spaccato di storia i registi hanno deciso di puntare tutto sulla verità dei fatti realmente accaduti anche se raccontati in maniera fantasiosa.

Nessun effetto digitale ma ricostruzioni dal vero, comprese le esplosioni e l’incendio. Tutta la miniserie è stata seguita da esperti e storici. Con una consulenza puntuale e continuativa, hanno assicurato la veridicità e la fedeltà dei fatti realmente accaduti.

Marcinelle è uno dei momenti più tragici della storia del dopoguerra italiano, uno dei più gravi incidenti sul lavoro.

Si trattò d’un incendio sviluppatosi inizialmente nel condotto d’entrata d’aria principale che riempì di fumo tutto l’impianto sotterraneo. Questo provocò la morte di 262 persone delle 275 presenti.

Di questi 136 erano immigrati italiani. Il sito Bois du Cazier, oramai dismesso, fa parte dei patrimoni storici dell’UNESCO

Marcinelle serie tv – il cast completo

Di seguito il cast del film Marcinelle serie tv e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori