Sabato 8 agosto torna la Champions league con il ritorno degli ottavi di finale e con Barcellona – Napoli. L’incontro è visibile su Canale 5 alle ore 21.00 in esclusiva in chiaro. In versione pay è fruibile sui canali sportivi Sky Sport della piattaforma satellitare. Il match è valido per il ritorno degli ottavi di finale della competizione europea per club.

Questa sera si incontrano anche Bayern Monaco-Chelsea visibile solo in versione pay su Sky.

Champions league ritorno ottavi Barcellona Napoli su Canale 5

In diretta dal Camp Nou di Barcellona, arriva la super sfida tra i blaugrana di Messi e gli azzurri di Rino Gattuso. Tutto è ancora aperto dopo l’1-1 dell’andata. Chi passa, ai quarti di finale sfiderà la vincente tra Bayern Monaco e Chelsea.

La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena.

A seguire su Canale 5, post partita con Alberto Brandi, Ciro Ferrara, Sandro Sabatini, Graziano Cesari. In collegamento da Napoli, Giorgia Rossi e Massimo Paganin, raccontano l’attesa della città alla vigilia della super sfida. All’interno, sintesi di “Bayern Monaco-Chelsea” e analisi degli ottavi di finale del giorno precedente.

Partita e post partita sono anche in live streaming su www.sportmediaset.it e sull’app SportMediaset.

Dopo l’uscita della Juventus dalla competizione, tutte le aspettative sono riposte sugli azzurri di Gattuso.

Champions league ritorno ottavi Barcellona Napoli su Sky

La partita Barcellona Napoli è trasmessa in diretta anche sui canali sportivi Sky. Questa è la programmazione

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Collection e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Barcellona-Napoli Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Francesco Modugno;

Diretta Gol Dario Massara.

Bayern Monaco-Chelsea

Bayern Monaco-Chelsea incontro valido sempre per il ritorno degli ottavi di finale, è visibile su Sky Sport Football e Sky Sport 253 (satellite e fibra).

La gara è complicata per il Chelsea, travolto dal Bayern Monaco a Stamford Bridge con un impietoso 0-3. Contro gli uomini di Lampard ci sono anche i numeri: nei 92 casi precedenti nella storia della competizione non è mai accaduto che una squadra fosse eliminata dopo la schiacciante vittoria all’andata con tre o più gol di scarto

La telecronaca è di Massimo Marianella. Segue Diretta Gol con Davide Polizzi.

Tutte le partite saranno live anche su Now TVv con i match delle squadre italiane visibili come sempre, oltre che via satellite e via fibra, anche sul digitale terrestre.

Champions League Show

In studio torna Ilaria D’Amico con il suo Champions League Show, insieme a Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero in collegamento da Los Angeles, Paolo Condò e Luca Marchetti. Le serate di Champions League si chiudono a mezzanotte con “5X5 Champions League”. Trenta minuti di brevi confronti sui vari argomenti emersi sempre in compagnia della squadra di “Champions League Show”, in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno.