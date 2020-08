Canale 5 propone questa sera, mercoledì 26 agosto, l’ultimo episodio della serie Come sorelle. L’appuntamento è in prima serata con il racconto televisivo arrivato in prima visione sulla principale rete Mediaset e girato tutto in Turchia.

Riassunto della puntata precedente

Nella puntata precedente i telespettatori hanno assistito al dramma di Cahide. La donna stava per sposare Cemal per proteggere le sue figlie. L’uomo infatti l’aveva minacciata di rovinare le tre ragazze se non avesse accettato di diventare sua moglie.

Cahide nell’attesa della cerimonia aveva comprato una pistola intenzionata ad uccidere Cemal. L’uomo però aveva trovato l’arma nella sua borsetta e l’aveva fatta sparire. Cahide a questo punto aveva provocato un incidente finendo con l’auto nel fiume. Lei era stata salvata da una coppia di pescatori ed era riuscita a tornare dalle figlie per raccontare loro tutta la verità.

Come sorelle 26 agosto – trama

Dopo essere stato fermato da Kenan, Cemal oramai è convinto che le ragazze sanno la verità su Cahide. L’uomo infatti crede che sia stata proprio Cahide ad introdursi in casa sua. A quel punto gli rivela la sua vera natura e il suo scopo. Dice a Kenan che vuole sposare Cahide e costringere sia lei che le sue figlie a vivere secondo le sue disposizioni ed i suoi ordini.

L’uomo è tremendamente arrabbiato e vuole vendicarsi di Cahide e delle sue figlie che oramai sono davvero alla sua mercé. Intanto le ragazze stanno anche organizzando un piano per fuggire. Per raggiungere questo obiettivo si fanno aiutare da Sinan.

Il finale dell’episodio del 26 agosto

Cemal però decide di trasferirsi nella grande casa di Cahide e trasforma la vita delle ragazze e della madre in un vero e proprio inferno. Purtroppo molto presto viene a conoscenza che le tre sorelle stanno realizzando un piano di fuga. Se ne accorge quando le tre giovani stanno per salire su una barca.

Cemal sta facendo di tutto per raggiungere le ragazze prima che sia troppo tardi. Ma Kenan ha oramai compreso benissimo qual è la personalità di Cemal e, dopo aver chiamato la polizia, lo fa arrestare. Alla fine però le ragazze, sopraffatte dal senso di colpa, decidono di costituirsi.

