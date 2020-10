Notte d’amore tra Riccardo e Nicoletta nelle nuove puntate di Il Paradiso delle Signore 4. Accade nelle prossime puntate della serie in onda nel pomeriggio di Rai 1.

Il Paradiso delle signore 4, Nicoletta fa visita alle Veneri

Nicoletta è tornata a Milano portando con sé la figlioletta Margherita.Il ritorno della Cattaneo è avvenuto nella puntata di venerdì 2 ottobre. Vediamo adesso quali sono le conseguenze del suo rientro.

Marta e Vittorio cercano di tornare alla loro vita normale senza la presenza di Anna. Ma erano talmente abituati a prendersi cura della piccola che non riescono più a concepire la loro vita senza di lei.

Nel frattempo Cosimo invita Gabriella ad una cena con i suoi genitori. Nicoletta invece dopo essere tornata a casa dei genitori, si reca al Paradiso delle signore per rivedere le amiche. Riccardo la vede e sobbalza. Inizialmente l’imbarazzo tra i due è molto palpabile. Poi il giovane Guarnieri decide di recarsi a casa Cattaneo per rivedere finalmente alla figlia Margherita. Nicoletta però si mostra molto distaccata. Non vuole mostrare quanto sia sconvolta dalla presenza di Riccardo che è stato sempre il suo unico amore.

Torna Flavia Brancia la madre di Ludovica

Intanto Flavia Brancia torna a Milano dalla figlia Ludovica che l’ha informata del suo prossimo matrimonio. La Brancia quando sa dell’espediente utilizzato dalla figlia per farsi sposare da Riccardo, esprime subito il proprio dissenso.

Ma la rassicura che sarà sempre al suo fianco. E lo dimostra subito presentandosi a casa Cattaneo e intimando a Silvia di tenere lontana Nicoletta dal suo futuro genero.

Umberto ed Adelaide stanno per fare ritorno a Milano. Lo comunica lo stesso Umberto Guarnieri con una telefonata. Cosimo invece riesce a recuperare il rapporto con l’amico Riccardo che lo perdona.

Riccardo intanto rivende Nicoletta. La giovane Cattaneo svela finalmente Come è stato il tuo matrimonio durante tutti i mesi in cui ha vissuto con Cesare a Bari. tra i due scatta di nuovo la scintilla dell’amore.

Il Paradiso delle signore 4 Riccardo e Nicoletta notte d’amore

Nella puntata di mercoledì 7 ottobre dopo la rottura con Federico, Roberta si avvicina molto a Marcello che la ricopre di attenzioni. La giovane Venere cerca di dimenticare l’affronto del suo ex fidanzato. Ludovica intanto è molto vicino alla madre. Vuole essere protetta dalle sue bugie.

Nicoletta invece dopo vari ripensamenti raggiunge Riccardo in villa. I due trascorrono la notte insieme e ritrovano il loro amore, come una volta. Ed è proprio l’ultima notte prima che Riccardo convoli a nozze con Ludovica.

Regia, attori protagonisti e produzione della serie

La regia della serie Il Paradiso delle Signore è firmata da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini.

Gli attori che vi prendono parte sono: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina.

Ci sono anche: Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Federica Girardello, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Federica De Beneditfis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella.

E poi: Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Pietro Masotti, Ludovica Coscione, Sofia Taglioni.

La produzione per Rai Fiction è della Aurora tv con Giannandrea Pecorelli.