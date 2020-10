Giallo propone oggi la serie Alexandra con l’episodio dal titolo La sopravvissuta. Si tratta di una fiction prodotta in Francia con protagonista Julie Depardieu nel ruolo di un anatomopatologo, ovvero Alexandra Ehle.

Le atmosfere sono tra il drammatico ed il poliziesco. Ma sono raccontati anche episodi privati della protagonista e dei personaggi comprimari. La durata di ogni episodio è di un’ora e 30 minuti. Il canale 38 del digitale terrestre propone la quinta puntata.

Alexandra: La sopravvissuta – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di François Basset. L’idea originale della serie e la sceneggiatura sono attribuiti ad Elsa Marpeau. Protagonista principale è Julie Depardieu nel ruolo di Alexandra Ehle. Bernarde Yérles invece è Antoine Doisneau, ovvero il capo del commissariato di Bordeaux dove vive ed opera la protagonista.

Le riprese si sono svolte in Francia, in particolare nella città di Bordeaux. Il titolo originale è Alexandra Ehle: La survivant. L’episodio è stato venduto a livello internazionale con il titolo The Survivor.

La produzione è della Carma Films in collaborazione con France Television. L’episodio è andato in onda in Francia per la prima volta lo scorso 22 settembre 2020.

Alexandra: La sopravvissuta – trama del film in onda su Giallo

La vicenda di cronaca nera con cui deve confrontarsi Alexandra è particolarmente impegnativa. E mette alla prova tutta la sua capacità di anatomopatologo.

Nella foresta adiacente a Bordeaux viene ritrovato il corpo di una donna che è stata strangolata. Ad uno sguardo superficiale la vittima sembra avere una cinquantina d’anni. Naturalmente Alexandra realizza l’autopsia e scopre proprio grazie alla sua abilità alcuni particolari che certamente sarebbero sfuggiti ad altri. Infatti la muscolatura della vittima risulta poco compatibile con la sua età.

La protagonista inizia a studiare il corpo della donna. Si accorge che ha avuto in vita fratture multiple che possono essere riferite ad età più giovane. Inoltre trova una serie di cicatrici grossolane dovute sicuramente a suture fatte molto male. Ma la notizia più singolare è che la muscolatura della donna fa pensare ad una persona atletica e dedita allo sport.

Il finale del film

Il corpo della donna nasconde dunque molti segreti e misteri. Alexandra inizia alcune indagini cercando di avvicinare le persone che avevano conosciuto la vittima. Per tentare di ricostruirne l’identità non basta soltanto la sua capacità di anatomopatologa. Dovrà servirsi anche della sua intuizione. Soltanto in questo modo potrà ricostruire tutta la vita della vittima tornando ai misteri che ne hanno caratterizzato un’infanzia straordinaria.

Alexandra serie tv – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Alexandra e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori