SF8 è la serie tv coreana che arriva in esclusiva assoluta al Trieste Science+Fiction Festival, il più importante festival italiano dedicato alla fantascienza. La manifestazione finalizzata all’esplorazione del futuro, è in programma dal 29 ottobre al 3 novembre, dal vivo a Trieste.E debutta per la prima volta anche online.

SF8 serie tv coreana, regia, puntate, temi affrontati

La serie SF8 è stata definita la risposta asiatica a Black Mirror. E’ andata in onda in patria riscuotendo un buon successo di pubblico. E rappresenta una vera e propria chicca per il Trieste Science+Fiction Festival che, tra l’altro, festeggia in questa edizione, i venti anni di presenza nel panorama della fantascienza.

La serie è composta da otto episodi girati dai migliori registi di genere coreani. Tra questi Jang Cheol-soo (Bedeviled) e Min Kyu-dong (Memento Mori). Saranno alle prese con i temi dell’intelligenza artificiale, della realtà aumentata, della realtà virtuale e del mondo dei robot. Una serie antologica che tratta i principali temi legati alla fantascienza e allo sviluppo tecnologico, dal gaming all’intelligenza artificiale, dalla robotica ai super poteri.

SF8 serie tv coreana i primi quattro episodi

Ecco la trama completa degli episodi

Il primo episodio Empty Body diretto da Kim Eui Seok è ambientato in un futuro dove è possibile combinare il cervello umano con l’intelligenza artificiale. Grazie a questa tecnologia, una madre riesce a riportare in vita il figlio morto in un incidente. Ben presto, però, la donna si accorgerà che qualcosa in lui è cambiato.

L’episodio Manxin diretto da Roh Deok ha al centro della storia una Intelligenza artificiale, chiamata appunto Manxin. Grazie alle sue predizioni estremamente accurate viene adorata come una sorta di divinità. Ma cosa si nasconde dietro a questa tecnologia?

The Prayer diretto da Min Kyu Dong racconta di una infermiera robotica che si troverà costretta a prendere una difficile decisione.

Nell’episodio Baby It’s Over Outside di Ahn Gooc Jin veniamo catapultati una settimana prima della fine del mondo, quando un meteorite sta per schiantarsi sulla Terra. Un gruppo di persone dotate di superpoteri decide così di unirsi per salvare il pianeta dall’apocalisse imminente.

Gli ultimi quattro episodi

Nell’episodio Joan’s Galaxy di Lee Yoon Jung il mondo è ormai ricoperto da polveri sottili, mentre la società è divisa tra i ricchi che possono permettersi un costosissimo vaccino e vivere fino a 100 anni, e tutti coloro che invece lottano per la sopravvivenza.

Spazio al romanticismo con l’episodio Love Virtually di Oh Ki Hwan, ambientato in un futuro in cui le relazioni amorose sono ormai esclusivamente fondate sull’utilizzo di una app. Ma cosa succede quando una coppia decide di incontrarsi nella vita reale?

Gaming e realtà virtuale si incontrano nell’episodio “White Crow” di Jang Cheol Soo in cui una star del gaming cade in disgrazia quando un ex-compagno di scuola rivela alcuni segreti sul suo passato.

Nell’ottavo e ultimo episodio Blink di Han Ka Ram, la fantascienza sposa il cinema d’azione. Accade attraverso la storia di una detective a cui viene affidato un nuovo partner che è in parte guidato dall’intelligenza artificiale.

La serie tv coreana SF8 sarà disponibile online per tutta la durata della manifestazione sulla piattaforma di MYmovies.

Trieste Science+Fiction Festival festeggia 20 anni

ll festival della fantascienza sta preparando un’edizione speciale per festeggiare i 20 anni dalla sua fondazione. La modalità di partecipazione è ibrida, sia online sia con il pubblico dal vivo. La 20° edizione del più importante festival cinematografico italiano dedicato alla fantascienza viene presentata in un formato sperimentale. Con una selezione di film distribuita per la prima volta online, un programma di festival diffuso in presenza, e alcuni eventi speciali.

Cinema, televisione, nuovi media, letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative compongono l’esplorazione del fantastico. Fondato a Trieste nell’anno 2000, ha raccolto l’eredità dello storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982.

Trieste Science+Fiction Festival è organizzato da La Cappella Underground, storico cineclub triestino fondato nel 1969. Negli anni passati ha ospitato artisti di fama mondiale come Terry Gilliam, Roger Corman, Alejandro Jodorowsky, Joe Dante, Dario Argento, Jean “Moebius” Giraud.

E ancora: Neil Gaiman, Ray Harryhausen, Rutger Hauer, John Landis, Christopher Lee, Carlo Rambaldi, George A. Romero, Joe R. Lansdale, Richard K. Morgan, Douglas Trumbull e Phil Tippett.