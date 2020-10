Giallo propone la nuova serie televisiva dal titolo Astrid et Raphaelle. Si tratta di un prodotto dalle atmosfere poliziesche e thriller di produzione francese e belga.

Finora è stata realizzata una sola stagione i cui episodi complessivi sono nove. Inizialmente era stato prodotto da France 2 un episodio pilota chi aveva conquistato 4.200.000 telespettatori con il 19,5% di share. La serie, dopo tale successo, è stata rinnovata per altri otto episodi ognuno della durata di 52 minuti. L’episodio pilota, però, ha una durata di un’ora e 30 minuti.

France 2 ha trasmesso l’episodio pilota il 12 aprile 2019. Tutti gli altri sono andati in onda a partire dal 13 marzo 2020.

La serie è stata riproposta per una seconda stagione le cui riprese sono iniziate il 3 agosto 2020.

Il canale 38 del digitale terrestre propone la serie in prima tv a partire da domenica 25 ottobre 2020. Successivamente è previsto un appuntamento settimanale. La replica di ogni episodio è disponibile il mercoledì seguente in seconda serata.

Astrid et Raphaelle – regia, protagonisti, dove è girata

La regia è firmata a quattro mani da Elsa Bennet e Hippolyte Dard. La serie è stata creata da Alexander di Seguins e Laurent Bartin.

Protagoniste dono il comandante Raphaelle Coste interpretata da Lola Dewaere e la bibliotecaria Astrid Nielsen a cui dà il volto l’attrice Sara Mortensen. Sottolineiamo che la Nielsen è affetta dal disturbo dell’autismo. Le due nuove signorine in giallo saranno impegnate, puntata dopo puntata, nella risoluzione di complicati casi di omicidio.

Le riprese si sono svolte in Francia, in particolare a Parigi e in località limitrofe, in location molto suggestive. Ogni episodio ha una guest star.

Astrid et Raphaelle – trama serie tv

La trama è incentrata sulle due protagoniste il comandante Raphaelle Coste, una donna molto impulsiva ma dalla carriera importante e la bibliotecaria Astrid Nielsen, affetta da autismo. Astrid ha 30 anni e lavora per la polizia giudiziaria come bibliotecaria.

Conosce alla perfezione tutte le pratiche che ha gestito. Un giorno incontra casualmente il comandante Raphaelle Coste che si stava interessando ad un caso molto particolare: il suicidio di alcuni medici. Tra i due giovani donne nasce subito un feeling professionale ed umano. Astrid offre a Raphaelle la metodologia particolare da lei usata per rinvenire tutte le notizie sui casi di cronaca nera. Raphaelle la ricambia con stima e dedizione anche dal punto di vista personale.

Trama primo episodio dal titolo Puzzle

Il primo episodio della serie della durata di un’ora e 30 minuti ha per titolo Puzzle. Il comandante Raphaelle Coste si trova ad indagare su un caso estremamente singolare. Infatti un medico locale, dopo aver ritirato 8.000 euro dal suo conto corrente, si cosparge il corpo di benzina e si dà fuoco nel parcheggio di un palazzo.

Raphaelle Coste comincia ad indagare su questa morte che ritiene sospetta. Il primo indizio che riesce a trovare nei suoi ricordi è un suicidio avvenuto due anni prima. Un uomo si era tagliato le vene nella camera d’albergo dove soggiornava, dopo aver ritirato dalla sua banca una grossa somma di denaro, per di più in contanti.

La Coste crede che possa esserci un collegamento tra i due suicidi. Ma ha bisogno di fare altre indagini e soprattutto ricerche. E così si reca al dipartimento degli archivi criminali. Conosce la brillante bibliotecaria della polizia giudiziaria, la giovane Astrid Nielsen, che gestisce un archivio perfettamente ordinato e ricco di indizi su tutto quanto è successo negli anni precedenti.

Insomma la cronaca nera non ha nessun segreto per Astrid che tra l’altro soffre della sindrome di Asperger. Inizia così tra le due un’amicizia che andrà avanti per molto tempo, in particolare per tutte e due le serie previste da France 2.

Soltanto con l’aiuto di Astrid Nielsen il caso verrà brillantemente risolto. Inizia così una intensa e produttiva collaborazione tra le due signorine in giallo.

Astrid e Raphaelle – il cast completo

Di seguito il cast del film Astrid e Raphaelle e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori