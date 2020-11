Giallo propone oggi Astrid et Raphaelle con gli episodi La vita eterna e L’identità nascosta. L’appuntamento è sul canale 38 del digitale terrestre con la serie che ha come protagoniste le due investigatrici Raphaelle Coste, una poliziotta, ed Astrid Nielsen bibliotecaria dell’archivio privato del commissariato dove lavora Raphaelle.

Le attrici che interpretano i due personaggi sono rispettivamente Lola Dawaere e Sara Mortensen. La serie è una produzione francese composta da 10 episodi, ognuno della durata di 52 minuti. Giallo ne propone due a settimana.

Raphaelle indaga su una serie di casi di cronaca nera avvenuti in Francia. Al suo fianco c’è Astrid che le comunica tutte le notizie prese dall’archivio privato del commissariato dove lavora.

La serie è una produzione tra Francia e Belgio che arriva in Italia in prima visione.

Astrid et Raphaelle – trama episodio La vita eterna

Il primo episodio ha per titolo La vita eterna, mentre il titolo originale è Fulcanelli. L’episodio è andato in onda su France 2 il 27 marzo 2019 conquistando 4.170.000 telespettatori con il 17,1% di share.

Il caso in cui viene coinvolta Raphaelle Coste riguarda un omicidio molto singolare. Infatti la poliziotta viene chiamata sul luogo del delitto che rivela delle aderenze addirittura con enigmi e misteri del passato.

Dopo una festa che si era tenuta in una vecchia cava sotterranea di calcare, c’era stato un crollo. E dalle macerie era venuto fuori il corpo di un giovane senza vita.

Ma quando viene fatto l’esame autoptico, la perizia dell’anatomopatologo è sorprendente. Il cadavere appartiene ad un uomo di oltre 80 anni. La vittima era stata accoltellata prima del crollo della cava ed indossava un vecchio orologio. Ed è proprio su questo indizio che il comandante Raphaelle Coste ed Astrid Nielsen concentrano le proprie indagini.

La vittima aveva al polso un orologio non più in commercio e dal funzionamento molto singolare. Sembra che il suo utilizzo risalga ad anni prima ed abbia addirittura addentellati con vecchie leggende legate all’alchimia.

Le due giovani donne cominciano così a seguire la traccia del misterioso tesoro. Sembra sia questo infatti il movente dell’omicidio.

Astrid et Raphaelle – trama episodio L’identità nascosta

Il secondo episodio, L’identità nascosta, ha come titolo originale L’homme que n’existait pas. L’episodio, andato in onda sempre su France 2, il 27 marzo 2020, aveva ottenuto 4.260.000 telespettatori con il 17,9%.

Il caso di cronaca nera su cui si basa l’episodio L’identità nascosta, riguarda un uomo che improvvisamente crolla senza vita mentre era su un autobus. Viene ritrovato coperto di sangue, ma stranamente sul suo corpo non ci sono ferite visibili. Il caso richiama subito l’attenzione di Raphaelle Coste che arriva sul posto e convoca immediatamente l’anatomopatologa. La perizia sembra confermare che la morte sarebbe stata causata da una malattia estremamente contagiosa. Bisognerà capire il motivo per cui la malattia, probabilmente un viru,s ha causato tali disastri sul corpo dell’uomo.

L’indagine porta immediatamente Raphaelle e Astrid a pensare che possa essersi trattato di un attacco di terroristi specializzati. Così la poliziotta chiede di incontrare Cassandre Germain, leader carismatico di un pericoloso gruppo di eco terroristi. Astrid la aiuta nella ricerca di tutte le notizie che riguardano il gruppo.

Quando le due investigatrici stanno per arrivare ad un punto cruciale nelle indagini, Raphaelle improvvisamente viene rimossa dal caso dai suoi superiori. Ma la poliziotta non si arrende e continuerà ad indagare per conto proprio fino ad arrivare alla verità.

Astrid e Raphaelle – il cast completo

Di seguito il cast del film Astrid e Raphaelle e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori