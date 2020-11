Giallo propone questa sera Omicidi a Sandhamn 11. La serie televisiva svedese è basata sull’insieme dei romanzi della scrittrice Viveca Sten che è anche economista e accademica.

La serie è di genere giallo e poliziesco. È composta complessivamente da sette stagioni in terra madre. Invece il canale Giallo, che ne trasmette gli episodi in prima visione, ha preferito realizzare una differente suddivisione delle stagioni fino alla tredicesima. Dal 16 novembre propone la stagione numero 11. E questa sera va in onda un unico episodio dal titolo I gemelli.

La durata di ogni episodio è di un’ora e trenta minuti circa. La serie è andata in onda in Svezia sull’emittente TV4 che l’ha anche prodotta a partire dal 2010. In Italia invece la trasmette dal 2014 il canale 38 del digitale terrestre.

Come abbiamo visto i protagonisti della serie sono l’ispettore Alexander e l’ispettore capo Nora Linde, interpretati rispettivamente da Nicolai Cleve Broch e Alexandra Rapaport. Le riprese si sono svolte in Svezia, in particolare a Sandhamn località turistica sul mare Baltico della Svezia sud orientale. Il titolo originale è Morden i Sandhamn.

Riassunto delle puntate precedenti

L’ispettore Alexander si è trasferito in Norvegia ed è tornato a Sandhamn per indagare su alcuni omicidi avvenuti sul posto. Qui aveva rivisto una vecchia amica dei tempi del liceo, Nora Linde che ora è sposata, divorziata e con figli.

L’ultimo caso della decima stagione riguardava la soluzione di un omicidio legato ad un enorme traffico di stupefacenti. Alexander, sotto copertura, si era intrufolato in uno dei gruppi principali del crimine legato alla droga e, con l’aiuto di Nora, in qualità di ispettore capo, erano riusciti a risolvere il problema. Inoltre i due avevano dovuto e ritrovare anche la figlia adolescente di Nora scomparsa misteriosamente.

Omicidi a Sandhamn 11 – I gemelli, trama

Il titolo originale è Morden i Sandhamn. Ma sul mercato internazionale, la serie è stata venduta con il titolo The Twins. La puntata è composta da due episodi, mentre in Italia sono stati accorpati in una sola puntata. In effetti nella collocazione originale la puntata fa parte della settima stagione.

Questa volta i due poliziotti devono confrontarsi con un caso che riguarda una grande azienda. Si tratta di una fabbrica a conduzione familiare dal nome Stromma Cement AB, gestita dalla capofamiglia Eva Stromma.

La responsabile ha sempre avuto un atteggiamento molto deciso grazie al quale è riuscita a salvare l’azienda dal fallimento. Ma quando purtroppo subisce un infarto, deve fare i conti con i suoi figli. Dall’ospedale dove si trova chiede alla figlia Jonna di occuparsi di una importante vendita che rappresenta un grosso affare per la Stromma Cement AB. In effetti il compito doveva essere assegnato al suo fratello gemello Sebastian, CEO della fabbrica. Il giovane però ha grossi debiti di gioco, sempre celati alla famiglia.

Allora decide di approfittare di questa occasione per allentare la morsa degli strozzini. Contatta il suo amico, l’imprenditore immobiliare Willem Bauer, per stipulare un accordo veloce ed ottenere da lui la somma necessaria. Tutto questo naturalmente all’oscuro della madre.

Il finale del film

Ma Eva, nonostante sia in ospedale, si accorge di un ammanco nell’azienda. E si rivolge a Nora affinché indaghi sulla violazione effettuata sui loro conti bancari.

Sarà Nora a scoprire che Sebastian ha agito contro gli interessi della propria famiglia per saldare i suoi debiti. Le sue speculazioni edilizie ad un certo punto hanno raggiunto una fase di non ritorno.

Ciò ha contribuito a fargli perdere ingenti somme di denaro che adesso sta cercando disperatamente di restituire.

Omicidi a Sandhamn 11 – il cast completo

Di seguito il cast della serie Omicidi a Sandhamn 11 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori