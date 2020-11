La serie L’Alligatore arriva su Rai 2 con la prima puntata dal titolo La verità dell’Alligatore.L’appuntamento è in prima serata alle 21.20. Nel cast ci sono Matteo Martari, Thomas Trabacchi, Valeria Solarino. Quattro le puntate previste tratte dai romanzi di Massimo Carlotto. La storia raccontata coniuga il genere crime con atmosfere drammatiche.

L’alligatore: La verità dell’Alligatore – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Davide Vicari che ha scritto la sceneggiatura con la supervisione di Massimo Carlotto. Il protagonista è Matteo Martari che interpreta Marco Buratti. Nel cast sono presenti anche Thomas Trabacchi nel ruolo di Beniamino Rossini, Valeria Solarino che interpreta Greta, Gianluca Gobbi che è Max La Memoria. E ancora, Fausto Maria Sciarappa nel ruolo di Castelli, Eleonora Giovanardi in quello di Virna.

Le riprese si sono svolte in Veneto in particolari location della laguna. Principale set è Padova con alcuni dei luoghi simbolo come il Caffè Pedrocchi, Piazza delle Erbe, l’Orto Botanico. Poi ci sono tutti i dintorni di Padova che si estendono nei centri limitrofi.

L’alligatore – trama episodio La verità dell’Alligatore

La trama ruota intorno ad un ex carcerato Marco Buratti, soprannominato L’Alligatore per il suo fare sornione, sempre in bilico tra l’essere e l’apparire. Buratti ha trascorso, da innocente, sette anni in prigione.

La puntata inizia con l’avvocato Barbara Foscarini che una sera si presenta alla Cuccia, il locale dove l’Alligatore ha trovato rifugio.

Alberto Magagnin, il suo assistito, sembra essere svanito nel nulla. Questa sparizione appare subito molto strana perchè l’interessato si trova in regime di semilibertà e gli manca poco per scontare completamente la pena.

Magagnin è un gigolò di provincia, un personaggio di secondo piano che si è sempre arrabattato nella vita ma non pericoloso. L’Alligatore lo ha conosciuto in carcere, dove è nata un’amicizia che ha continuato a legarli nonostante la distanza.

Buratti accetta immediatamente la proposta. Ha un valido motivo che lo spinge ad iniziare subito le ricerche. Scopre che Magagnin ha ricominciato a fare uso di stupefacenti, in particolare di eroina. E viene a sapere che aveva una relazione con una donna più matura di lui, Piera Belli. L’Alligatore riesce ad arrivare all’abitazione della donna. Ma è troppo tardi. Piera Belli è morta e nel suo appartamento viene trovato il telefono di Magagnin.

L’alligatore – il cast completo

Di seguito il cast della serie L’alligatore in onda su Rai 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori