Terza puntata di Vite in fuga con gli episodi dai titoli Maggio e Udo. L’appuntamento è in prima serata alle 21:20 su Rai 1 questa sera domenica 29 novembre.

Come vi abbiamo già detto la programmazione è bisettimanale e comprende i giorni di domenica e lunedì per un totale di sei puntate complessive. Nel cast ci sono Anna Valle e Claudio Gioè che interpretano i coniugi Silvia e Claudio Caruana. Presenti anche Tecla Insolia e Tobia De Angelis nei ruoli dei due figli Ilaria e Alessio, rispettivamente di 15 e 18 anni.

Riassunto della puntata precedente

Nella puntata precedente i telespettatori hanno assistito alla fuga e alla difficile riconquista di una nuova normalità nel piccolo paese di Ortisei. Qui sono stati costretti a rifugiarsi sotto falso nome e falsa identità perché Claudio Caruana era stato accusato di omicidio e crack finanziario.

Nella nuova cittadina dove si sono rifugiati Claudio era riuscito a trovare anche un lavoro. Sulle loro tracce c’è una inflessibile poliziotta, l’ispettrice Serravalle, profondamente convinta della colpevolezza di Caruana.

Sempre nella puntata precedente la poliziotta, grazie ad un errore madornale commesso da Alessio Caruana, aveva avuto la certezza che la famiglia fosse viva e che si nascondesse in qualche posto. Infatti il giovane aveva chiamato al telefono il fidanzato.

Vite in fuga – trama episodio Maggio

Nell’episodio dal titolo Maggio la Serravalle riesce ad intercettare la famiglia Caruana e a conoscerne anche il luogo dove si trova, ovvero Ortisei. Quindi si reca nel piccolo centro della provincia di Bolzano. Quando Silvia si accorge che la poliziotta è entrata nel pub dove ha trovato lavoro, finge un malore e si allontana immediatamente dal locale.

La Serravalle però è convinta di aver trovato la pista giusta e di essere finalmente ad una svolta nelle indagini. Silvia Caruana a questo punto si rivolge a Casiraghi, l’ex agente dei servizi segreti che già li aveva aiutati a fuggire da Roma e a trovarsi un’altra identità ed un’altra occupazione. Anche questa volta l’aiuto di Casiraghi sarà determinante. Infatti l’uomo sarà in grado di non far scoprire alla Serravalle il piano di copertura dei Caruana.

Vite in fuga – trama episodio Udo

Nel sesto episodio Claudio Caruana si rivolge ad Udo Mayer, il figlio dei suoi vicini di casa. Il giovane è un geniale tecnico informatico, soffre però di seri disturbi di personalità.

Per lui il computer non ha segreti. Ed allora lo prega ritrovare le immagini che lo ritraggono nella notte in cui il suo amico e collega Riccardo è stato ucciso. Lui vuole dimostrare che la persona nel video, tra l’altro in mano alla polizia, non è lui. Infatti proprio in quel momento si trovava in auto con Gloria Santini, la giovane con la quale aveva un flirt.

Intanto Silvia Caruana è sempre più angosciata dalle drammatiche rivelazioni avute sul marito. Innanzitutto aveva già scoperto di essere stata tradita. E adesso si fa strada dentro di lei anche il sospetto che possa essere un assassino. Ed è proprio in questo frangente che incontra una persona diversa, Elio, finalmente un uomo di cui ci si può fidare.

Il cast della serie

Ecco gli interpreti della fiction ed i personaggi interpretati