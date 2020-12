Iniziate le riprese di Volevo fare la rockstar 2. La serie dunque è confermata per una seconda stagione che si sta girando in Friuli Venezia Giulia.

Il sequel della prima stagione andata in onda lo scorso anno si compone di otto episodi ognuno della durata di 50 minuti. Saranno quattro prime serate televisive in onda su Rai 2.

Volevo fare la rockstar 2 – regia, protagonisti, dove è girata

La regia è di Matteo Oleotto confermato dietro la macchina da presa. Confermati anche gli sceneggiatori che sono Valentina Sant’Andrea, Giacomo Bisanti, Matteo Visconti, Andrea Agnello e Daniela Gambaro. Ricordiamo che Valentina Santandrea è la responsabile del blog a cui è ispirata la serie fin dalla prima stagione.

I protagonisti sono Olivia (Valentina Bellè) e Francesco (Giuseppe Battiston). Nel cast anche Silvia interpretata da Anna Ferzetti new entry nella seconda stagione. Nuovo personaggio è anche Fabio a cui dà il volto l’attore Francesco Di Raimondo. Fabio interpreta un giovane artista dotato di molto talento e dal carattere estroverso ed energico.

La produzione è della Pepito Production.

Le riprese si stanno svolgendo in Friuli Venezia Giulia. Le principali location sono Cormons, Gorizia, Cividale del Friuli e Gradisca. Alcune scene sono girate anche in Slovenia.

Ricordiamo che la prima stagione era composta da dodici episodi per un totale di sei prime serate televisive.

Dove eravamo rimasti

La prima stagione di Volevo fare la rockstar si era conclusa con il dubbio sull’identità del padre delle due gemelle, Emma e Viola. Inoltre le due sorelle, in tutta la confusione che si era creata, sembravano le uniche due in grado di poter percepire con sicurezza quanto dovevano aspettarsi da loro futuro. Eros infine era particolarmente angosciato per la situazione in cui si trovava.

Volevo fare la rockstar 2 – trama

Protagonisti della trama sono Olivia e Francesco. I due hanno deciso di interrompere momentaneamente il loro rapporto. Vogliono cioè prendersi una pausa, ma poi si accorgono che è una scelta non soddisfacente per entrambi. Olivia è madre sempre più attenta di due gemelle adolescenti, Emma e Viola. Cerca di impegnarsi per essere una brava genitrice mentre Francesco si accorge ad un certo punto di avere una particolare propensione per Silvia. Quando Olivia viene a conoscenza di questo dettaglio non indifferente, ne resta profondamente sconvolta.

Inoltre la famiglia Mazzucato deve confrontarsi con altri due eventi. Da una parte c’è il ritorno di nonna Nice. Dall’altra Eros, che finalmente viene a sapere una notizia per lui importantissima: Fabio è innamorato di lui.

Ricordiamo che nel cast c’è anche la giovane attrice Alessia Debandi nel ruolo di Vanessa. La Debandi è stata una delle protagoniste della quarta stagione della serie Il Paradiso delle Signore. Interpretava il personaggio di Angela Barbieri.

