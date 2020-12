Fratelli Caputo va in onda con la prima puntata, questa sera, mercoledì 23 dicembre. L’appuntamento è su Canale 5 in prima serata alle 21.20. Nel cast i protagonisti sono Nino Frassica e Cesare Bocci, l’attore meglio conosciuto come il Mimì Augello de Il Commissario Montalbano.

Fratelli Caputo, regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Alessio Inturri. Frassica e Bocci interpretano rispettivamente i ruoli di Nino e Alberto Caputo due singolari fratelli, meglio fratellastri. Nel cast anche Aurora Quattrociocche e Giancarlo Commare che i telespettatori conoscono come il Rocco de Il Paradiso delle Signore.

La novità della serie è la presenza di Red Canzian. Il componente storico dei Pooh si trasforma in guest star nella serie interpretando sé stesso.

La produzione è della Ciao ragazzi di Claudia Mori che ha avuto il sostegno della Apulia Film Commission.

Le riprese si sono svolte tra Roma e la Puglia. Qui le location principali sono state Nardò, le città di Ostuni (Gorgognolo), Santa Maria al bagno, Santa Caterina e Sant’Isidoro.

Trama generale

La trama generale ruota intorno a due fratelli, Nino e Alberto Caputo che hanno caratteri completamente differenti e non hanno mai avuto alcun rapporto tra di loro.

Alberto Caputo è il primo cittadino del piccolo borgo nel quale si svolge la vicenda. Nino Caputo (Nino Frassica) è invece un noto press agent nel mondo dello spettacolo. I due non avevano più rapporti da alcuni decenni proprio perché i loro caratteri erano diametralmente opposti. E non sono mai riusciti a trovare un punto di congiunzione. Perciò il loro rapporto è stato un susseguirsi di litigi.

Per una singolare coincidenza si ritrovano a trascorrere una notte nella medesima locanda

Fratelli Caputo trama prima puntata

Roccatella e’ un piccolo borgo siciliano senza tempo. Qui, Nino Caputo, un artista che gestisce un’agenzia di improbabili saltimbanchi, sfiderà alle prossime elezioni comunali un terribile avversario. Si tratta di Alberto Caputo, il suo fratellastro milanese, mai visto e conosciuto.

Nino è stato sobillato dalla madre Agata a contrastare l’invasore. La donna non ha mai perdonato al defunto ex marito il tradimento e la sua nuova vita in continente. Alberto, per fronteggiare il fratello, chiama da Milano la famiglia. Ed ecco Patrizia, insieme all’adolescente Barbara e a Giacomino. Dovranno dividere il casale non solo con Nino ed Agata, ma anche con Turi un aiutante di Nino e con Rosalia, la domestica. E mentre Patrizia spera in una convivenza a tempo determinato (giusto il tempo delle elezioni), Barbara e’ sempre più insofferente.

Fratelli Caputo è fruibile anche su MediasetPlay.