Mercoledì 13 gennaio Canale 5 trasmette il primo ed il secondo episodio di Made in Italy. L’appuntamento è alle 21.25 su Canale 5. La serie televisiva si compone di otto episodi e viene trasmessa in quattro serate. Doveva debuttare sulla stessa rete nel mese di marzo 2020. Ma la messa in onda è stata più volte rinviata a causa dell’emergenza sanitaria.

La serie televisiva di genere commedia e dalle tinte anche drammatiche è ambientata negli Anni Settanta, a Milano. Racconta la nascita della moda prêt-à-porter italiana attraverso la protagonista, Irene Mastrangelo.

Made in Italy: regia, protagonisti, dove è girato

La regia della serie Tv è affidata a Luca Lucini e ad Ago Panini. I protagonisti sono Greta Ferro che interpreta Irene Mastrangelo e Fiammetta Cicogna nel ruolo di Monica Massimello. Maurizio Lastrico e Margherita Buy sono Filippo Cerasi e Rita Pasini.

Le riprese si sono svolte in Italia e all’estero. Le scene infatti sono stati girate a Milano ma anche a New York ed in alcune località del Marocco.

La serie è ideata da Camilla Nesbitt. Laura e Luisa Cotta Ramosino, Paolo Marchesini e Mauro Spinelli hanno curato la sceneggiatura. Diamante Cavalli e Luca Merlini si sono occupati rispettivamente dei costumi e della scenografia. Le musiche sono di Giuliano Taviani e Carmelo Travia.

Made in Italy è prodotto da Taodue in collaborazione con The Family. Ed è distribuito da Amazon Prime Video. Tutti gli episodi vengono trasmessi anche su Mediaset Play, in contemporanea con la messa in onda televisiva.

Made in Italy: trama generale

La giovane Irene Mastrangelo entra a far parte della rivista di moda Appeal, nella Milano degli anni Settanta e incontra alcune grandi firme della moda. Tra questi Giorgio Armani, Fiorucci, Krizia, Valentino, Santo Versace e molti altri. All’epoca tali stilisti si stavano formando professionalmente puntando sull’inventiva e sulla qualità delle materie prime italiane. Attraverso il loro percorso e le vicende personali della protagonista, la serie racconta un periodo storico ricco di fermento nel campo della moda.

Made in Italy 13 gennaio: trama primo episodio

La protagonista della serie Made in Italy è la ventitreenne Irene Mastrangelo. E’ iscritta alla facoltà di Storia dell’Arte e vive con i genitori a Milano, dove sono arrivati dal Sud per trovare un futuro migliore. E’, inoltre, fidanzata con Luigi ma è oramai stanca della relazione di coppia.

Un giorno dopo essere stata bocciata ad un esame Irene litiga duramente con suo padre. Il genitore la costringe a trovarsi un impiego per finanziare i suoi studi perché non è più disposto a sostenerla economicamente. E così Irene si imbatte nella rivista Appeal. Il magazine è, infatti, alla ricerca di una nuova risorsa da inserire in redazione.

Dopo aver sostenuto il colloquio, la caporedattrice Rita Pasini e lo stilista Albini decidono di darle una possibilità. Irene è entusiasta ed è pronta ad impegnarsi al massimo per dimostrare le proprie capacità. Una sera, uscendo dall’ufficio in compagnia del fotografo John Sassi, scatena la gelosia di Luigi. Ma lei lo rassicura spiegandogli che si tratta solo di un collega.

Made in Italy 13 gennaio: secondo episodio, la trama

Irene si lega con i colleghi Monica e Filippo ai quali confida i suoi dubbi sul rapporto altalenante con Luigi. E attraverso il loro lavoro cerca di apprendere il più possibile sul mondo del giornalismo.

Intanto per distrarsi Irene decide di trascorrere una serata in discoteca. Ma non riesce a rincasare perché la metropolitana è chiusa e la prima corsa è in programma all’alba. Così Monica si offre di ospitarla nel suo appartamento. Ma i genitori di Irene, ignari di tutto, la attendono svegli per tutta la notte. A seguito dell’accaduto la giovane ha l’ennesimo scontro con il padre, che stavolta la picchia ferocemente.

Stufa della violenza paterna, Irene si trasferisce definitivamente da Monica per dividere l’appartamento e le spese. Nel frattempo alla Triennale è stata organizzata una sfilata di moda alla quale deve partecipare anche Krizia. Rita doveva prendere parte all’evento come inviata ma non si presenta. E così Irene ne approfitta per sostituirla, riuscendo ad intervistare la stilista.

Il cast completo

Il cast completo di Made in Italy con i rispettivi personaggi interpretati: