Made in Italy terza puntata – trama, cast, finale

Va in onda questa sera la terza puntata di Made in Italy. L’appuntamento è su Canale 5 in prima serata. La serie racconta la nascita dell’alta moda in Italia, in particolare a Milano negli anni Settanta. Nel cast molti noti attori, tra i quali Margherita Buy, Marco Bocci e Raoul Bova.

Made in Italy- riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente, Irene lascia definitivamente Luigi. E parte insieme a John per il Marocco per partecipare ad un importante servizio fotografico di Alta Moda della stilista Lella Currier. Ma quando i due arrivano nella location scelta per lo shooting devono confrontarsi con un imprevisto. Helena, la loro modella, si è lasciata andare ad una imbarazzante serata a base di alcol. Ancora ubriaca, è del tutto incapace di posare.

Irene cerca una soluzione, mentre John vorrebbe quasi rinunciare. Ed infatti convince John a sostituirla con una cameriera che lavora all’hotel ed ha il fisico adatto per trasformarsi in una modella. Dopo aver terminato il lavoro, i due trascorrono la notte insieme in albergo. Ma, rientrati in Italia, hanno una profonda delusione: le foto con la modella di colore non sono gradite e vengono addirittura denigrate.

Made in Italy: anticipazioni terza puntata

Nella puntata in onda questa sera, Rita chiede a Irene, che ha appena superato l’esame da giornalista, di accompagnarla da Giorgio Armani. Lo stilista sta preparando la sua prima collezione a suo nome. La giovane neo professionista è estremamente gratificata dalla grande occasione e la sfrutta oculatamente.

Irene, infatti, riesce a conquistarne la fiducia e a convincerlo a posare per una copertina.

Durante una serata con gli amici della redazione conosce per caso l’affascinante Davide Frangi che la aiuterà a risolvere una situazione molto difficile. E adesso si ripresenta un’altra occasione professionale che Irene sfrutta nella medesima giusta maniera. Ma questa volta il successo non è immediato.

Per realizzare un’intervista a Valentino a Roma, viene incaricata Rita. La signora, però deve restare a Milano per incontrare il figlio Simone che si è messo in una difficile situazione con la polizia. Ed allora chiede ad Irene e Monica di sostituirla.

Il finale

Ma la spedizione romana non è fortunata. Infatti lo stilista non vuole incontrare le due giovani. Come se non bastasse al ritorno le due ragazze restano fuori casa perché hanno ricevuto una ordinanza di sfratto.

Il cast completo

Di seguito tutti gli attori che compongono il cast di Made in Italy, con i rispettivi personaggi interpretati: