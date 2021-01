Torna Mina Settembre con gli episodi Amare è lottare e Solitudine. L’appuntamento con la serie è su Rai 1 in prima serata alle 21.25.

Nel cast nel ruolo della protagonista c’è Serena Rossi. Accanto a lei gli attori Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno, Rosalia Porcaro.

La regia è di Tiziana Aristarco. Le riprese si sono svolte a Napoli, in particolare ai Quartieri Spagnoli dove è ubicato il consultorio nel quale lavora Mina, ovvero Gelsomina Settembre. La serie è tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Mina Settembre riassunto episodi precedenti

Nelle puntate precedenti i telespettatori hanno visto la protagonista alle prese con i problemi degli altri, ma anche con le sue angosce personali. Sta cercando disperatamente di ritrovare la donna che è stata l’amante del padre e della quale non ha mai saputo nulla. Dopo aver trovato una foto nella cassaforte, si è messa sulle sue tracce.

E si è recata a Vietri Sul Mare, cittadina costiera in provincia di Salerno, per ricorrere alcuni indizi. Ad accompagnarla è stato proprio Domenico, il bel ginecologo che lavora con lei al centro. Ed è proprio durante questo viaggio che, in un momento di sconforto e di debolezza, Mina decide di dare una chance a Domenico.

Mina Settembre Amare è lottare – trama

Nella puntata dal titolo Amare è lottare, la situazione con Domenico si fa sempre più complicata. Mina è quasi pentita di avergli dato una possibilità. Ma a smuovere tutto un nuovo caso si affaccia nella vita di Mina. Rudy, il portiere tuttofare dello stabile in cui c’è il consultorio, da un po’ di tempo, ospita a casa sua un ragazzino di undici anni.

Si tratta di Diego, figlio di un uomo marocchino e una donna napoletana. Il piccolo è rimasto solo col padre che però è stato arrestato ed è da poco in carcere.



Episodio Solitudine – trama

A seguire, va in onda l’episodio dal titolo Solitudine. Protagonista del caso di cui si deve occupare Mina è una donna di nome Livia. Si tratta di un’accumulatrice seriale che rischia lo sfratto e chiede aiuto al consultorio. Questa vicenda distrae momentaneamente Mina dai suoi turbamenti amorosi. Per sistemare la situazione stavolta chiede aiuto al Generale, vicino di casa e acerrimo nemico di Olga.

Il coinvolgimento dell’uomo manda su tutte le furie la madre di Mina, che non le risparmierà critiche velenose. Ed aumenterà il conflitto della genitrice con la figlia intenzionata a resistere al suo carattere insopportabile. Un carattere che ha delle motivazioni sulle quali, lentamente si sta facendo luce.

