Stasera in Tv lunedì 1 febbraio 2021. Su Rai 3 torna il programma PresaDiretta con Riccardo Iacona. Iris trasmette il film biografico del 2015 Steve Jobs.

Stasera in Tv lunedì 1 febbraio 2021 Programmazione Rai

Rai 1 trasmette, alle 21.25, il secondo episodio della fiction Il Commissario Ricciardi, interpretata da Lino Guanciale. In La condanna del sangue, il commissario si occupa della morte di una cartomante ed usuraia, che aveva molti nemici. Nel frattempo Ricciardi incontra per la prima volta Erica, una giovane donna che abita nel suo palazzo che è pazzamente innamorata di lui.

Su Rai 2, alle 21.25,è previsto il telefilm NCIS con Mark Harmon. Attraverso l’analisi del Dna, Kasie riesce a risolvere un caso di omicidio avvenuto 30 anni prima. Ma uno dei sospettati viene ucciso.

Rai 3, alle 21.25, propone il programma di attualità PresaDiretta. Riccardo Iacona dedica la puntata alla sanità lombarda e calabrese nella prima fase emergenziale. Attraverso le inchieste dei suoi inviati, tenta di comprendere per quali motivi si sono ripetuti gli stessi errori della prima ondata.

Stasera in Tv lunedì 1 febbraio 2021 Programmi, film, Mediaset

Rete 4, alle 21.25, manda in onda Quarta Repubblica. Nicola Porro si occupa della Crisi di Governo e dell’ipotesi del Conte Ter. Focus anche sulla crisi economica e sulle difficoltà dei commercianti a causa delle restrizioni.

Su Canale 5, alle 21.25, il GF Vip 5 con Alfonso Signorini. Dopo l’annuncio dei primi due finalisti, il conduttore svela il prossimo eliminato del reality. E prosegue nel racconto delle dinamiche all’interno della Casa.

Su Italia 1, alle 21.25, è previsto il film azione del 2002, The transporter con Qi Shu. Frank Martin lavora come autotrasportare per la criminalità. Un giorno però in uno strano pacco trova la figlia di un boss cinese che deve essere uccisa. I due inizieranno una fuga per salvarle la vita.

Stasera in Tv programmi La7, Tv8

La7, alle 21.25, trasmette il film d’avventura del 2009, Agora con Rachel Weisz. Il film racconta la vita dell’astronoma Ipazia, realmente vissuta tra la fine del IV e l’inizio del V secolo. La sua città natia, Alessandra D’Egitto, è afflitta dalle tensioni tra ebrei, cristiani e pagani. Ed Ipazia a causa delle sue posizioni politiche verrà uccisa dai membri di una setta cristiana.

TV8, alle 21.25, manda in onda il film drammatico del 1976, Rocky con Sylvester Stallone. Rocky Balboa è un pugile dilettante che spera di fare carriera. E riesce a raggiungere il successo dopo il match con il campione Apollo Creed.

I film stasera su Iris, Paramount

Iris, alle 21.00, trasmette il film biografico del 2015, Steve Jobs con Kate Winslet. Il film propone un ritratto inedito del cofondatore della Apple, che attraverso le sue intuizioni ha rivoluzionato l’informatica.

Su Paramount Network, alle 21.10, è previsto il film commedia del 2019, Tra matrimoni e divorzi con Lisa Whelchel. Wendy organizza matrimoni con l’amica Roseanne. Ma quando un avvocato divorzista apre lo studio accanto alla sua società, è subito guerra.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film avventura del 2016, The great wall con Matt Damon. Un mercenario viene preso in ostaggio. Ed è costretto a collaborare con alcuni guerrieri che devono difendere la Muraglia Cinese dall’attacco di mostri assetati di sangue.

Su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2010, Segui il tuo cuore con Zac Efron. Dopo la morte del fratello, Charlie deve decidere se scegliere un nuovo amore o mantenere fede ad una promessa fatta anni prima.

Su Premium Cinema 3, infine, alle 21.15, è previsto il film commedia del 1976, Cattivi pensieri con Edwige Fenech. L’avvocato Mario Marani torna improvvisamente a casa e scopre l’amante della moglie. Prima di partire in vacanza con la consorte lo chiude a chiave nell’armadio.

I film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film azione del 2020, Bad boys for life con Will Smith. I poliziotti Mike e Markus devono affrontare un’ultima missione. Devono incastrare un criminale di Miami a capo di un’importante organizzazione che si occupa di spaccio di droga.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film biografico del 2019, Radioactive con Rosamunde Pike. Il film racconta la storia della scienziata polacca Marie Curie. Si inizia dal trasferimento a Parigi fino alla scoperta della radioattività.

Sky Cinema Family, inoltre, alle 21.15, trasmette il film animazione del 2019, La famiglia Addams. Mentre gli Addams organizzano una riunione di famiglia, la loro abitazione viene presa di mira da una presentatrice televisiva, che vuole trasformarla in un reality show.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film azione del 2014, Outcast- l’ultimo templare con Hayden Christensen. Arken, erede del trono imperiale, cerca di sfuggire al fratello intenzionato ad ucciderlo. Ad aiutarlo la sorella ed un soldato, reduce dalle crociate.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, trasmette il film horror del 2016, PPZ-Pride and prejudice and zombies, con Lily James. Un’epidemia che si è abbattuta sull’Inghilterra sta trasformando la popolazione in degli zombie. Elisabeth e le sue sorelle cercano di difendere la propria famiglia dal virus.