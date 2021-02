Va in onda questa sera la quarta ed ultima puntata di Made in Italy. L’appuntamento è su Canale 5 in prima serata. La serie racconta la nascita dell’alta moda in Italia, in particolare a Milano negli anni Settanta. Nel cast molti noti attori, tra i quali Margherita Buy, Marco Bocci e Raoul Bova.

Made in Italy- riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente, la protagonista aveva conosciuto per caso l’affascinante Davide Frangi che l’aveva aiutata a risolvere una situazione molto difficile. Poi si era presentata un’altra occasione professionale che Irene aveva sfruttato positivamente. Ma questa volta il successo non era stato immediato.

Rita era stata incaricata di realizzare un’intervista a Valentino a Roma. Ma era stata costretta, all’ultimo momento, a restare a Milano per incontrare il figlio Simone. Ilragazzo aveva avuto problemi e si era messo in una difficile situazione con la polizia. Ed allora aveva chiesto ad Irene e Monica di sostituirla.

Ma la spedizione romana non si era rivelata fortunata. Infatti lo stilista si era rifiutato di incontrare le due giovani. Come se non bastasse al ritorno le due ragazze erano restate fuori casa per una improvvisa ordinanza di sfratto.

Made in Italy: anticipazioni quarta puntata

Nella quarta ed ultima puntata, Beppe Modenese, imprenditore della moda, organizza Idea Como, un’innovativa occasione di incontro tra stilisti e tessutai.

Irene e Rita sono invitate e in quest’occasione Irene rivede Davide Frangi che la invita a cena. La serata finisce in un hotel di Bellagio. Intanto Monica, che ha trovato un nuovo appartamento in affitto, inizia a frequentare Diego, il figlio della padrona di casa.

Nava e Ludovica hanno abbandonato Appeal per fondare Fascino, una rivista concorrente che sta rubando i migliori fotografi sulla piazza.

Mentre il direttore di Appeal Frattini rivela a Rita di essere molto malato, l’entusiasmo di Irene riesce a motivare tutta la redazione.

Per far ripartire Appeal decide di recarsi a New York all’inaugurazione del nuovo negozio di Fiorucci. Ma soprattutto vuole trovare nuovi fotografi.

Il cast completo

Di seguito tutti gli attori che compongono il cast di Made in Italy, con i rispettivi personaggi interpretati: